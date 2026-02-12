高齡者想認養狗 基隆寵物銀行評估多一層考慮：要有同住者、要牽的動

基隆市去年底有名70多歲的老太太，申請認養貓，帶回家後互動良好。基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，認養動物者中高齡比例低，原則上仍依評估表審核。認養貓比認養狗單純，因為高齡者想認養狗，還要考慮有沒有能力帶狗外出活動。

位在基隆市瑪陵山區的「寵物銀行」，經過多年整修，去年6月間正式開幕，成為基隆收容流浪動物的據點，並開放民眾領養動物。

陳柏廷說，想要領養動物的民眾，要先填寫「認養前訪談評估表」，除了留下個人基本資料，還要初步了解領養回家後的飼養環境、飼養方式，以及領養者照護和教育動物的概念，「成績」達80分才能同意認養。

陳柏廷表示，因為高齡領養者比較少，所以去年底這名70多歲的老太太表示想認養貓時，同仁有特別留意，評估她的體力、經濟能力、居住狀況，如果臨時不能飼養的時候，有沒有其他人可以協助，最後評估超過80分，同意讓她領養貓回家。

這名老婦人養狗、養貓的經驗超過40年，家裡未來有養狗，也有養貓，因為她養的貓去世了，所以想再養新的貓。陳柏廷說，因為老婦人是要認養貓，也有養過貓，所以狀況應該比較少，如果她是要認養狗，就要再多一些評估。

陳柏廷指出，老人家養狗，可能要每天出門帶狗外出活動，如果居住環境是要上、下樓，或是遇到下雨天，對老人家來說其實是很痛苦的事。