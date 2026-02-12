高齡者想認養狗 基隆寵物銀行評估多一層考慮：要有同住者、要牽的動
基隆市去年底有名70多歲的老太太，申請認養貓，帶回家後互動良好。基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，認養動物者中高齡比例低，原則上仍依評估表審核。認養貓比認養狗單純，因為高齡者想認養狗，還要考慮有沒有能力帶狗外出活動。
位在基隆市瑪陵山區的「寵物銀行」，經過多年整修，去年6月間正式開幕，成為基隆收容流浪動物的據點，並開放民眾領養動物。
陳柏廷說，想要領養動物的民眾，要先填寫「認養前訪談評估表」，除了留下個人基本資料，還要初步了解領養回家後的飼養環境、飼養方式，以及領養者照護和教育動物的概念，「成績」達80分才能同意認養。
陳柏廷表示，因為高齡領養者比較少，所以去年底這名70多歲的老太太表示想認養貓時，同仁有特別留意，評估她的體力、經濟能力、居住狀況，如果臨時不能飼養的時候，有沒有其他人可以協助，最後評估超過80分，同意讓她領養貓回家。
這名老婦人養狗、養貓的經驗超過40年，家裡未來有養狗，也有養貓，因為她養的貓去世了，所以想再養新的貓。陳柏廷說，因為老婦人是要認養貓，也有養過貓，所以狀況應該比較少，如果她是要認養狗，就要再多一些評估。
陳柏廷指出，老人家養狗，可能要每天出門帶狗外出活動，如果居住環境是要上、下樓，或是遇到下雨天，對老人家來說其實是很痛苦的事。
老人家想要領養動物，寵物銀行通常要求領養者有養過狗，知道怎麼養，以及家裡有同住的人，居家空間和經濟狀況都良好，才會同意。高齡者要認養狗，建議以親人小型犬為主，因為要考慮狗會長大，老人家能不能牽得動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。