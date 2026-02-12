長者不適合認養寵物？民團籲完整評估與配套 撕「高齡不適合」標籤

面對高齡化社會來臨，愈來愈多長輩希望透過飼養寵物作伴，卻也常在領養過程中遭質疑「年紀這麼大，真的有辦法照顧嗎？」老盟秘書長張淑卿表示，是否適合養狗，應回到個人的身體狀況與照顧能力，而非單純以年齡作為區分標準，否則恐涉及年齡歧視。

張淑卿指出，許多80歲長輩一輩子都有養狗習慣，當原本陪伴多年的寵物離世後，希望再領養一隻作伴，是情感延續與生活重心的一部分，「這沒有什麼不可以」。關鍵在於長者是否仍具備基本體力與照顧能力，不該以年紀作為一刀切的門檻。

她也提到，國際上早已將寵物納入輔助治療一環，包括「狗醫生」等專業陪伴犬制度，透過訓練後的犬隻進入養老機構，與長輩互動，促進身心健康。寵物陪伴能減少孤獨感，增加生活動力與情緒支持，在高齡照顧體系中具有正面意義。

張淑卿強調，養寵物仍需評估長者體能、經濟與家庭支持系統，不應因年齡數字就否定其資格。真正重點是建立完整評估與配套，而非貼上「高齡不適合」標籤。

台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳表示，台灣進入高齡化社會，又有健保機制，不少長輩有養生觀念，很多人看不出實際年齡。養犬貓也有一定門檻，犬比貓還難照顧，但更適合當陪者，因為互動性高。以他身旁鄰居為例，很多長輩會外出遛狗，未必是長者自己要養，可能是兒女或是孫子輩因上課上班無法照顧，會請家中長輩一起分擔照顧。

何宗勳表示，現在家庭結構改變，單身、獨居長輩增多，孤獨死時有所聞，如果狀況及能力評估可以，飼養毛小孩作伴，也能促使長者更有動力出門活動，對身心有益。

何認為，棄養問題在各年齡層都有發生，不能汙名化高齡飼主，若有能力照顧毛孩，應該要培養強化，也給予支持。另，台灣有長照3.0政策，以雙北來說，社工員、居訪員、里長在訪視過程中，也能稍微留意毛孩狀況，他建議可做橫向機制，有狀況立刻透過動保機關關心，這些都是可做的方向。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，年長者收養條件不一，要從個案去評估，包括是否有同住家人可分擔照顧，能否落實飼主責任，是更關鍵的事。