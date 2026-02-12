快訊

啟動馬達短路存火災風險 BMW再傳大規模召回16款車型

今天氣好轉適合大掃除！一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

長者不適合認養寵物？民團籲完整評估與配套 撕「高齡不適合」標籤

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
新北淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，他說「黑胡椒」與之前飼養過的犬隻相似，彼此相當投緣。圖／新北市動保處提供
新北淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，他說「黑胡椒」與之前飼養過的犬隻相似，彼此相當投緣。圖／新北市動保處提供

面對高齡化社會來臨，愈來愈多長輩希望透過飼養寵物作伴，卻也常在領養過程中遭質疑「年紀這麼大，真的有辦法照顧嗎？」老盟秘書長張淑卿表示，是否適合養狗，應回到個人的身體狀況與照顧能力，而非單純以年齡作為區分標準，否則恐涉及年齡歧視。

張淑卿指出，許多80歲長輩一輩子都有養狗習慣，當原本陪伴多年的寵物離世後，希望再領養一隻作伴，是情感延續與生活重心的一部分，「這沒有什麼不可以」。關鍵在於長者是否仍具備基本體力與照顧能力，不該以年紀作為一刀切的門檻。

她也提到，國際上早已將寵物納入輔助治療一環，包括「狗醫生」等專業陪伴犬制度，透過訓練後的犬隻進入養老機構，與長輩互動，促進身心健康。寵物陪伴能減少孤獨感，增加生活動力與情緒支持，在高齡照顧體系中具有正面意義。

張淑卿強調，養寵物仍需評估長者體能、經濟與家庭支持系統，不應因年齡數字就否定其資格。真正重點是建立完整評估與配套，而非貼上「高齡不適合」標籤。

台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳表示，台灣進入高齡化社會，又有健保機制，不少長輩有養生觀念，很多人看不出實際年齡。養犬貓也有一定門檻，犬比貓還難照顧，但更適合當陪者，因為互動性高。以他身旁鄰居為例，很多長輩會外出遛狗，未必是長者自己要養，可能是兒女或是孫子輩因上課上班無法照顧，會請家中長輩一起分擔照顧。

何宗勳表示，現在家庭結構改變，單身、獨居長輩增多，孤獨死時有所聞，如果狀況及能力評估可以，飼養毛小孩作伴，也能促使長者更有動力出門活動，對身心有益。

何認為，棄養問題在各年齡層都有發生，不能汙名化高齡飼主，若有能力照顧毛孩，應該要培養強化，也給予支持。另，台灣有長照3.0政策，以雙北來說，社工員、居訪員、里長在訪視過程中，也能稍微留意毛孩狀況，他建議可做橫向機制，有狀況立刻透過動保機關關心，這些都是可做的方向。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，年長者收養條件不一，要從個案去評估，包括是否有同住家人可分擔照顧，能否落實飼主責任，是更關鍵的事。

長輩 寵物 年齡

延伸閱讀

影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

聲援黎智英 民團、學者：言論新聞自由無罪

「世紀血案」惹議 民團呼籲延續林宅血案真相調查

影／高鐵延伸宜蘭意見分歧 民團提訴願、地方居民力挺

相關新聞

高齡化時代 八旬翁收養狗被質疑照顧能力…動保處：有審核

新北各動物之家近年逾65歲認養人比率約1成，住淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，志工在社群討論「高齡者...

台中、竹市、苗縣寵物登記率 貓已超越狗

現代人養寵物的偏好正在翻轉，樂當「貓奴」的人愈來愈多。台中市、新竹市、苗栗縣等縣市家貓登記數都超越家犬數量，桃園市家貓數...

8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍

苗栗縣是外來種綠鬣蜥最北防線，縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻...

【動物冷知識】長到犯規！從蛇頸龜到長頸龍 3種「脖子開外掛」的生物

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？一批在 1886 年被發現、最初被當作翼龍的化石，竟然在多年後被重新認定為長頸龍！

嘉義公園連接樹木園溪流被「紅耳」入侵 巴西龜霸池原生龜恐遭排擠

嘉義市民熟悉綠意水岸，出現生態警訊，甫完工啟用的嘉義公園與嘉義樹木園「北排水維新支線」水岸廊道溪流，近日民眾發現外來入侵...

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。