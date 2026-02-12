快訊

啟動馬達短路存火災風險 BMW再傳大規模召回16款車型

今天氣好轉適合大掃除！一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

高齡化時代 八旬翁收養狗被質疑照顧能力…動保處：有審核

聯合報／ 記者江婉儀邱瑞杰王慧瑛／連線即時報導
新北淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，他說「黑胡椒」與之前飼養過的犬隻很相似，相當投緣。圖／新北市動保處提供
新北淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，他說「黑胡椒」與之前飼養過的犬隻很相似，相當投緣。圖／新北市動保處提供

新北各動物之家近年逾65歲認養人比率約1成，住淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，志工在社群討論「高齡者有辦法照顧狗嗎？」新北動保處表示，法規對領養人沒年齡、經濟條件限制，出養前會做主客觀條件評估。基隆高齡者認養動物有增多趨勢，去年底一名70多歲老太太到「寵物銀行」申請認養貓，她有養狗、貓經驗，又有同住家人，居家環境和經濟許可，填寫評估表成績達標，同意讓她認養。

新北動保處指出，耿爺爺養狗資歷約40年，陸續在動物之家收養7隻狗到終老，平均養至11至15歲離世，平時能開車外出，行動力、經濟情況都不錯，甚至想好寵物託孤規畫，一旦他離世，狗兒由他胞妹或兒子接手。

「年齡不是絕對問題，有心照顧更重要。」新北動保處長楊淑方說，法規上沒規定高齡、低收入戶等條件不得認養狗，近年超過65歲認養人比率約1成，動物之家同仁和志工有把關，若認養人行動狀況、認知能力不合適，會委婉勸退。

動保處調查，耿爺爺照顧過羅威納等大型犬，陸續養過7隻狗，皆在動物之家認養，包含基隆動保所1隻、台北市動保所3隻及新北市動保處3隻，平均養至11至15歲離世。

楊淑方說，耿爺爺在認養米克斯犬「黑胡椒」前，多次到板橋動物之家與該犬互動，曾透露「黑胡椒」與他以前飼養過的犬隻很相似，相當投緣。考量耿年紀較高，志工曾勸退，但他希望認養狗作伴，經工作人員評估後同意認養。

犬隻目前養在耿爺爺家中室內可自由活動，作為陪伴犬，並非工作犬；耿在評估表單中也說明，未來他往生，家人會接手照養。動保處有安排行為師協助指導照護，縮短耿爺爺和狗兒磨合期。

楊淑方說明，目前認養機制為填寫評估表並提供第二保證人，審核通過才能認養；認養後須加入官方通訊平台，初期密集回報動物狀況，也提供照養諮詢，透過每季電話追蹤關心動物福祉。認養人若未回應將啟動訪查機制，必要時依法處理，會持續精進送養與追蹤制度。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，高齡者領養貓，比領養狗單純，長者如果要領養狗，要考量上下樓或出門會不會吃力？遛狗時能不能把狗牽好也是能否成為好飼主條件之一。

動物之家 認養 寵物

延伸閱讀

高雄動保處一周被搜索2次 疑護航寵物店處長50萬交保遭調職

獨居長者生病難飼養 北市動保處要幫毛孩找新家

北市文山區寵物狗突爆衝咬路人 遭動保處重罰

二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘

相關新聞

高齡化時代 八旬翁收養狗被質疑照顧能力…動保處：有審核

新北各動物之家近年逾65歲認養人比率約1成，住淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，志工在社群討論「高齡者...

台中、竹市、苗縣寵物登記率 貓已超越狗

現代人養寵物的偏好正在翻轉，樂當「貓奴」的人愈來愈多。台中市、新竹市、苗栗縣等縣市家貓登記數都超越家犬數量，桃園市家貓數...

8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍

苗栗縣是外來種綠鬣蜥最北防線，縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻...

【動物冷知識】長到犯規！從蛇頸龜到長頸龍 3種「脖子開外掛」的生物

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？一批在 1886 年被發現、最初被當作翼龍的化石，竟然在多年後被重新認定為長頸龍！

嘉義公園連接樹木園溪流被「紅耳」入侵 巴西龜霸池原生龜恐遭排擠

嘉義市民熟悉綠意水岸，出現生態警訊，甫完工啟用的嘉義公園與嘉義樹木園「北排水維新支線」水岸廊道溪流，近日民眾發現外來入侵...

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。