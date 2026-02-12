高齡化時代 八旬翁收養狗被質疑照顧能力…動保處：有審核

新北各動物之家近年逾65歲認養人比率約1成，住淡水八旬耿爺爺近日到板橋動物之家收養一隻黑色米克思，志工在社群討論「高齡者有辦法照顧狗嗎？」新北動保處表示，法規對領養人沒年齡、經濟條件限制，出養前會做主客觀條件評估。基隆高齡者認養動物有增多趨勢，去年底一名70多歲老太太到「寵物銀行」申請認養貓，她有養狗、貓經驗，又有同住家人，居家環境和經濟許可，填寫評估表成績達標，同意讓她認養。

新北動保處指出，耿爺爺養狗資歷約40年，陸續在動物之家收養7隻狗到終老，平均養至11至15歲離世，平時能開車外出，行動力、經濟情況都不錯，甚至想好寵物託孤規畫，一旦他離世，狗兒由他胞妹或兒子接手。

「年齡不是絕對問題，有心照顧更重要。」新北動保處長楊淑方說，法規上沒規定高齡、低收入戶等條件不得認養狗，近年超過65歲認養人比率約1成，動物之家同仁和志工有把關，若認養人行動狀況、認知能力不合適，會委婉勸退。

動保處調查，耿爺爺照顧過羅威納等大型犬，陸續養過7隻狗，皆在動物之家認養，包含基隆動保所1隻、台北市動保所3隻及新北市動保處3隻，平均養至11至15歲離世。

楊淑方說，耿爺爺在認養米克斯犬「黑胡椒」前，多次到板橋動物之家與該犬互動，曾透露「黑胡椒」與他以前飼養過的犬隻很相似，相當投緣。考量耿年紀較高，志工曾勸退，但他希望認養狗作伴，經工作人員評估後同意認養。

犬隻目前養在耿爺爺家中室內可自由活動，作為陪伴犬，並非工作犬；耿在評估表單中也說明，未來他往生，家人會接手照養。動保處有安排行為師協助指導照護，縮短耿爺爺和狗兒磨合期。

楊淑方說明，目前認養機制為填寫評估表並提供第二保證人，審核通過才能認養；認養後須加入官方通訊平台，初期密集回報動物狀況，也提供照養諮詢，透過每季電話追蹤關心動物福祉。認養人若未回應將啟動訪查機制，必要時依法處理，會持續精進送養與追蹤制度。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，高齡者領養貓，比領養狗單純，長者如果要領養狗，要考量上下樓或出門會不會吃力？遛狗時能不能把狗牽好也是能否成為好飼主條件之一。