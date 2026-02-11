8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣是外來種綠鬣蜥最北防線，縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代，北侵擴散拉警報。

縣府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊昨天接獲通報，先在頭份市上興里中港溪附近發現2隻綠鬣蜥幼體，持續在當地調查，一共移除22隻個體，包括成體、亞成體和幼體，其中8隻是前年及去年孵化的個體，研判應為綠鬣蜥的繁殖熱點，後續將加強監測調查移除。

縣府農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，且會啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打「1999」縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。

苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代。圖／苗栗縣政府提供

綠鬣蜥 團隊 頭份

延伸閱讀

力積電銅鑼廠賣美光 苗縣估可望挹注逾億元契稅

春節將至 苗縣環保局彙整公布全縣18鄉鎮市春節連假垃圾清運資訊

美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

抓綠鬣蜥長竿誤觸高壓電 高雄男遭灼傷還釀4家大企業停電5小時

相關新聞

台中、竹市、苗縣寵物登記率 貓已超越狗

現代人養寵物的偏好正在翻轉，樂當「貓奴」的人愈來愈多。台中市、新竹市、苗栗縣等縣市家貓登記數都超越家犬數量，桃園市家貓數...

8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍

苗栗縣是外來種綠鬣蜥最北防線，縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻...

【動物冷知識】長到犯規！從蛇頸龜到長頸龍 3種「脖子開外掛」的生物

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？一批在 1886 年被發現、最初被當作翼龍的化石，竟然在多年後被重新認定為長頸龍！

嘉義公園連接樹木園溪流被「紅耳」入侵 巴西龜霸池原生龜恐遭排擠

嘉義市民熟悉綠意水岸，出現生態警訊，甫完工啟用的嘉義公園與嘉義樹木園「北排水維新支線」水岸廊道溪流，近日民眾發現外來入侵...

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾...

新北多處公園鳥糞滿地惹民怨 專家點關鍵：停止餵食才是解方

新北市多處公園出現鳥糞大量堆積情形，影響環境衛生與民眾使用品質。對此，有專家直言，公園鳥類大量群聚，與人為長期餵食高度相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。