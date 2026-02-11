8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍
苗栗縣是外來種綠鬣蜥最北防線，縣政府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，昨天一口氣在頭份市上興里中港溪附近移除22隻，其中8隻是1歲、2歲齡第二代，北侵擴散拉警報。
縣府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊昨天接獲通報，先在頭份市上興里中港溪附近發現2隻綠鬣蜥幼體，持續在當地調查，一共移除22隻個體，包括成體、亞成體和幼體，其中8隻是前年及去年孵化的個體，研判應為綠鬣蜥的繁殖熱點，後續將加強監測調查移除。
縣府農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，且會啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打「1999」縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。
