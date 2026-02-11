快訊

【動物冷知識】長到犯規！從蛇頸龜到長頸龍 3種「脖子開外掛」的生物

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？一批在1886年被發現、最初被當作翼龍的化石，竟然在多年後被重新認定為長頸龍！

為什麼會發生這種「身份大翻轉」呢？關鍵就在於——他們那條超級長的脖子！！今天就讓我們一起來看看三個關於動物「長脖子」的有趣冷知識吧！

每種烏龜都有自己的「縮頭絕技」。最常見的是把頭直接縮進龜殼裡；有些種類像棺材龜，背甲與腹甲還能緊密閉合，彷彿自帶一扇門；也有像鱷龜那樣，因為頭部太大，乾脆縮不太進去。

至於蛇頸龜，他們的方式更特別。由於脖子特別長，沒辦法像多數烏龜那樣把頭垂直收進殼中，只好把長脖子彎成 S 形，側貼在身體一旁收，形成獨樹一格的防禦姿勢。

雖然都是縮頭，但每種烏龜都有最適合自己的收納方式呢！

長頸象鼻蟲雄性擁有比自己身體還長的長脖子，雖然說是長頸，但其實是拉長的頭部與前胸，看起來就像一台小型挖土機。

雄蟲最主要使用這條長脖子來與其他雄蟲決鬥爭取配偶權。他們會在一片葉子上展開對決，方式包括用脖子推擠、傾斜、翻轉或擠壓對方，只要把對手擊落葉下就算勝利。

這種比賽方式，和長頸鹿在發情期的「撞頭決鬥」頗為相似；也因此，長頸象鼻蟲的學名取自長頸鹿——Trachelophorus giraffa。

雌性則低調許多，雖然脖子沒有雄蟲那麼誇張，但比起其他象鼻蟲仍算長脖子一族。這樣一對「長頸夫妻」真是可愛又迷人❤️

長頸龍（Tanystropheus）是生活在距今兩億多年前三疊紀的爬行動物。早在 1886 年首次被描述時，科學家曾把牠細長的頸骨誤認為是支撐翅膀的指骨，因此在很長一段時間裡都被當成翼龍。直到 1920 年代更多完整化石出土後，人們才發現這其實是一種擁有超長脖子的奇特爬行動物。

長頸龍最驚人的特徵，就是那條比身體加尾巴還長的脖子。不過他的頸部並不是由很多骨頭堆疊而成，而是僅由約 12 節極度拉長的頸椎構成。這點和長頸鹿有些相似——長頸鹿雖然脖子很長，但其實也只有 7 節被拉長的頸椎。或許正因如此，早期學者才會把長頸龍的頸椎誤認為是翼龍的手指骨，畢竟很難想像會有這麼長的脖子吧！？

目前多數研究認為，長頸龍屬於半水生爬行動物，經常在水域邊緣活動，利用超長脖子伸入水中捕捉魚類或其他水生獵物。

從「天空霸主候選人」到「水邊釣魚高手」，長頸龍的身份轉變，也成了古生物學史上一段有趣的插曲。

參考資料：123

帽子-Hatto

