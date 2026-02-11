熱帶雨林區將翻新 北市動物園邀約走訪添回憶

台北市立動物園今天表示，為提升動物福祉，將翻新熱帶雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地，現居於此的亞洲象等會陸續搬遷，邀請民眾把握春節前後前往走走留下回憶。

動物園發布資訊預告園內的熱帶雨林區大型草食動物及食肉目動物的照養場地將進行更新工程，2026年上半年先替亞洲象「友信」、「友愷」搬家，到非洲動物區借住，之後馬來虎、馬來熊、花豹等也將陸續搬遷，提醒民眾春節前後前往走訪，與動物們留下珍貴回憶。

其中亞洲象廣受喜愛，動物園說，1986年園區從圓山舊址搬遷到木柵新園，亞洲象中生命期約自1918年到2003年的「林旺」、1948年到2002年的「馬蘭」，先搬入園內的臨時區，白色拱形象舍並被稱「林旺白宮」。

1987年還是小象的亞洲象「友信」、「友愷」隨後入園，輾轉生活在兒童動物區現址等地。

動物園說，1997年亞洲熱帶雨林區，即現今的熱帶雨林區落成，以高聳喬木、茂密植栽、仿木、仿岩營造雨林流域生態景觀，蟒蛇、大犀鳥、獼猴、長臂猿、虎、豹等紛紛入住，亞洲象目前既有的2棟象舍成為「林旺」、「馬蘭」及「友信」、「友愷」的室內居所。

動物園進一步說，配合亞洲象肩高約2到3.5公尺，雌性體重可達近3000公斤、雄性有可能達5000公斤以上，提供了高聳的象舍，並安排專業照養、醫療團隊進行日常訓練、健康監測，戶外活動場也設置沙坑、水池等多功能設施，增進大象展現探索覓食的正向行為。