嘉義公園連接樹木園溪流被「紅耳」入侵 巴西龜霸池原生龜恐遭排擠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市甫完工啟用的嘉義公園與嘉義樹木園「北排水維新支線」水岸廊道溪流，近日民眾發現外來入侵種「紅耳龜」（俗稱巴西龜）棲息，盤據溪流石塊與岸邊曬背，畫面看似悠閒，卻讓生態人士憂心忡忡，直指原生龜類恐面臨生存危機。記者魯永明／攝影
嘉義市民熟悉綠意水岸，出現生態警訊，甫完工啟用的嘉義公園與嘉義樹木園「北排水維新支線」水岸廊道溪流，近日民眾發現外來入侵種「紅耳龜」（俗稱巴西龜）棲息，盤據溪流石塊與岸邊曬背，畫面看似悠閒，卻讓生態人士憂心忡忡，直指原生龜類恐面臨生存危機。

嘉市府爭取經濟部水利署補助、辦理的「北排水維新支線1K+893至2K+108護岸改建應急工程」，去年12月26日完工，不僅提升河岸安全，也成功串聯市府管理嘉義公園與林試所嘉義研究中心主管樹木園，成為兼具防洪與休憩功能的水岸綠廊。

然而，水岸環境穩定、植被茂密，意外成了外來種入侵溫床。民眾在林蔭溪段觀察到多隻體型明顯偏大的烏龜趴臥石塊曬太陽，頭部側邊鮮紅斑塊十分醒目，正是巴西龜的典型特徵。這些巴西龜對人類接近毫不畏懼，顯示其高度適應力與侵略性。

生態專家指出，巴西龜幼體價格低廉、外型討喜，過去曾是熱門寵物，但隨著體型快速成長、食量大且具攻擊性，不少飼主選擇棄養或「放生」。北排水維新支線水岸廊道溪流環境穩定，反成為棄養者「理想地點」，卻對本土斑龜、柴棺龜造成致命威脅。

專家警告，巴西龜不僅會搶奪原生龜類的食物與曬背空間，還可能攜帶外來病原體；加上其耐汙染、耐飢餓、繁殖速度快，在缺乏天敵的環境下，極可能迅速取代原生物種，導致溪流生物多樣性單一化，微型生態系統逐步崩解。市府呼籲任意棄養或放生外來種，違反動物保護法與野生動物保育法，最高可處重罰。專家強調，「放生不等於行善」，若無法繼續飼養，應透過合法、專業收容或轉養管道處理，避免一時善念，成為傷害生態的推手。

