快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
社頂部落有民眾發現梅花鹿遺骸卡在圍網。圖／讀者提供
社頂部落有民眾發現梅花鹿遺骸卡在圍網。圖／讀者提供

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾管處今回應，將與各單位於一周內全面清查，立即改善，全面推動金屬菱形鐵絲網，並精進圍網的架設標準。

恆春鎮社頂居民在網路爆料公社發文，墾丁牧場與林試所周邊圍網淪為「梅花鹿墳場」，梅花鹿遺骸卡在圍網，等同遭凌遲，大概500公尺就有20具遺骸。墾管處8日指出，近年各單位設置防護網皆已改成菱形鐵絲網。

胡珍妮昨日到現場查看，拍攝影片指出現在仍有許多尼龍網。她說，網路上有人抹黑吹哨者，指出網上的影片都是以前的，現在已經沒有尼龍網。但事實擺在眼前，現場還是有許多尼龍網。她說，錯誤的政策只要認錯並改正就好，不需要抹黑吹哨者。

墾管處表示，昨天已邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心及畜試所南區分所召開專案會議，決議同時進行「即時清查改善」與「設施全面升級」，全面推動金屬菱形鐵絲網，也針對高位珊瑚礁等特殊地形精進圍網架設標準，確保生態保育與實務需求達成最佳平衡。

各單位共識包括，一周內完成清查改善，全面巡檢，立即拆除老舊破損的尼龍圍網，全面升級，改用金屬材質菱形鐵絲網；並兼顧地形保留彈性，針對高位珊瑚礁等崎嶇地形，嚴選「細網目」且裝設時務必繃緊，確保動物安全。同時強化巡護與通報，加派人力巡查。

墾管處也呼籲，民眾發現動物受困圍網時，勿自行處理以免發生危險或造成動物二次傷害，立即撥打墾管處專線（08-8861321），管理處將立即派遣專業人員前往協助動物脫困。

恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前社頂仍還有許多尼龍網。圖／胡珍妮提供
恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前社頂仍還有許多尼龍網。圖／胡珍妮提供
社頂部落有民眾發現梅花鹿遺骸卡在圍網。圖／讀者提供
社頂部落有民眾發現梅花鹿遺骸卡在圍網。圖／讀者提供

墾管處 梅花鹿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

梅花鹿復育擴張超過自然承載 墾管處：全面清查圍網現況

梅花鹿墳場500公尺20具遺骸卡圍網 墾管處：近年改用菱形鐵絲網

禽流感威脅升溫 新北動保處突擊查核圍網、嚴防病毒隨候鳥入侵

建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題

相關新聞

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾...

新北多處公園鳥糞滿地惹民怨 專家點關鍵：停止餵食才是解方

新北市多處公園出現鳥糞大量堆積情形，影響環境衛生與民眾使用品質。對此，有專家直言，公園鳥類大量群聚，與人為長期餵食高度相...

公園鳥糞為患 地方直指：鳥群其實是被「餵出來的」

新北市三重區永豐公園近日遭里民反映鳥糞汙染嚴重，近三分之二地面與設施布滿鳥屎，影響環境衛生與使用安全。里長陳情後，地方民...

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。