墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

屏東墾丁牧場與林試所周邊圍網群致梅花鹿「卡網」致死，恆春居民胡珍妮親到現場，指出目前仍還有許多尼龍網，希望墾管處改善。墾管處今回應，將與各單位於一周內全面清查，立即改善，全面推動金屬菱形鐵絲網，並精進圍網的架設標準。

恆春鎮社頂居民在網路爆料公社發文，墾丁牧場與林試所周邊圍網淪為「梅花鹿墳場」，梅花鹿遺骸卡在圍網，等同遭凌遲，大概500公尺就有20具遺骸。墾管處8日指出，近年各單位設置防護網皆已改成菱形鐵絲網。

胡珍妮昨日到現場查看，拍攝影片指出現在仍有許多尼龍網。她說，網路上有人抹黑吹哨者，指出網上的影片都是以前的，現在已經沒有尼龍網。但事實擺在眼前，現場還是有許多尼龍網。她說，錯誤的政策只要認錯並改正就好，不需要抹黑吹哨者。

墾管處表示，昨天已邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心及畜試所南區分所召開專案會議，決議同時進行「即時清查改善」與「設施全面升級」，全面推動金屬菱形鐵絲網，也針對高位珊瑚礁等特殊地形精進圍網架設標準，確保生態保育與實務需求達成最佳平衡。

各單位共識包括，一周內完成清查改善，全面巡檢，立即拆除老舊破損的尼龍圍網，全面升級，改用金屬材質菱形鐵絲網；並兼顧地形保留彈性，針對高位珊瑚礁等崎嶇地形，嚴選「細網目」且裝設時務必繃緊，確保動物安全。同時強化巡護與通報，加派人力巡查。