公園鳥糞為患 地方直指：鳥群其實是被「餵出來的」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市三重區永豐公園近日遭里民反映鳥糞汙染嚴重，近三分之二地面與設施布滿鳥屎，影響環境衛生與使用安全。記者張策／攝影
新北市三重區永豐公園近日遭里民反映鳥糞汙染嚴重，近三分之二地面與設施布滿鳥屎，影響環境衛生與使用安全。里長陳情後，地方民代會同相關單位會勘，動保處、景觀處、環保局等單位已進場加強清洗與清消，並取締不當餵食行為，同步研議設置禁止餵食告示牌與監視設備。

新北市動保處長楊淑方表示，只要停止不當餵食、改變人類行為，效果就會顯現，「有做就會有效」。她指出，鳥類大量聚集一定有穩定食物來源，除了請民眾不要餵食，管理單位也須配合樹木疏枝、場域清消，才能讓鳥類回歸自然覓食。

她也指出，類似問題不只發生在公園，許多大樓陽台與外牆也因住戶餵食而吸引鴿群棲息，動保處建議大樓管委會召開住戶大會形成「不餵食」共識，並在窗台、女兒牆、冷氣平台等易棲腳處設置不傷害鳥類的防鳥刺，搭配定期清洗外牆、清除氣味與糞便，三管齊下可大幅降低群聚。

楊淑方也舉例，三芝區曾出現行道樹上站滿八哥的情況，追查發現附近菜市場攤商可食性垃圾未妥善處理，讓鳥類長期取得食物，成為群聚主因。她強調，環境管理與垃圾控管同樣關鍵，否則僅靠驅鳥難以治本。

針對永豐公園情況，新北市議員李翁月娥指出，鳥糞問題主因在於民眾長期、不當餵食，並非討厭鳥類，而是基於公共衛生與生態平衡的考量。她表示，相關單位已完成會勘並明確分工，後續將持續加強公園清洗與樹枝修剪，設置禁止餵食告示牌與監視設備，並在動保處專業評估下，採取聲音干擾等非傷害性防鳥措施，盼透過宣導與取締改善情況。

李翁月娥也說，會勘時確認曾有民眾騎機車到公園直接將食物灑在地面，造成鳥群群聚；動保處與環保局設置公告並加強宣導後，現況已有明顯改善。她並透露，近期三重區二二八公園亦接獲類似陳情，後續將安排時間前往了解。她強調，一般公園少量鳥類停棲並無問題，但若因餵食導致大量聚集、影響使用品質，政府就有責任介入處理，讓公共空間回歸乾淨、安全、人人可用。

住在二二八公園附近的38歲溫姓男子表示，過去常看到有長輩固定在公園餵鴿子，「很多都是阿公，可能覺得鴿子可愛、有愛心」，但久了鳥群越來越多，地面和座椅常布滿鳥糞，反而讓民眾不太敢使用；他也提到，最近情況似乎有稍微改善，可能與加強清潔或天氣轉冷有關。

新北市板橋區動保處已在公園加裝告示牌，提醒民眾請勿餵食。記者張策／攝影
近期三重區二二八公園也有類似狀況。記者張策／攝影
