新北多處公園鳥糞滿地惹民怨 專家點關鍵：停止餵食才是解方

新北市多處公園出現鳥糞大量堆積情形，影響環境衛生與民眾使用品質。對此，有專家直言，公園鳥類大量群聚，與人為長期餵食高度相關，「只要停止不當餵食，讓鳥類回歸自然覓食，族群數量與聚集情形就會下降」，問題的關鍵在於改變人類行為，而非單純驅趕鳥類。

以三重區永豐公園、二二八公園為例，地方反映公園近三分之二地面與設施布滿鳥糞，民眾卻步不敢使用。里長與民代指出，部分民眾長期在公園餵食，甚至直接將食物灑在地面，導致鳥群大量聚集。相關單位會勘後已加強清洗、修剪樹枝，並設置禁止餵食告示與加強巡查，近期情況已有改善。

中華鳥會秘書長呂翊維說，公園中常見的大量鴿子並非台灣原生種，而是人為引入、已在野外建立族群的外來入侵物種，本身就具有高度群聚的特性，一旦長期有人餵食，會讓鴿子生存條件過於優渥，不僅數量快速增加，也更容易集中在特定場域活動，進而造成排泄物大量累積。

呂翊維說，鴿子原本就偏好群居，一群動輒數十、甚至上百隻，群聚後產生大量鳥糞屬正常現象，但當族群密度過高，除影響公共環境觀感，也可能提高鳥類之間疾病與寄生蟲傳播的風險。他舉例，鴿子常見的「鴿痘」等疾病，容易在高密度族群中互相傳染，部分猛禽研究也發現，鴿子可能成為寄生蟲帶原體，進一步影響生態系其他物種。

呂翊維強調，公園餵食問題並非只有鴿子，若民眾隨意投擲食物，未被吃完的殘渣也可能吸引老鼠等其他動物聚集，形成新的環境衛生問題，「看似善意的餵食，其實是一連串風險的起點」。他指出，這類問題不會立刻出現嚴重後果，但屬於長期累積的人為干擾，一旦爆發就很難處理。

針對如何改善鳥類群聚問題，呂翊維認為，停止不當餵食是最關鍵、也是最優先的作法。他指出，在開放型的公園空間，難以採取過度干預手段，因為可能同時影響原生鳥類。相較之下，透過公告、宣導與取締，改變人類行為，才能從源頭減少鳥類聚集。他也補充，在住宅或公寓環境，則可於窗台、女兒牆、冷氣平台等鳥類易棲息處，設置不傷害鳥類的防鳥刺或結構，並配合定期清潔，降低氣味與棲腳吸引力。

他直言，「餵食不是愛護動物」，若真希望與動物互動，應在有管理、有管制的場域進行，例如合法農場或教育場域，而非在公共空間隨意餵養，否則不僅無助於動物福祉，反而破壞環境與生態平衡。