消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

聯合報／ 記者陳秋雲郭政芬／連線報導

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、五峰的水蜜桃、甜柿，至少三成以上先遭「猴手摧殘」。不少農友說，不論設圍網、電網或養狗等，都不敵猴群，「目前人類居下風」。

大雪山社區發展協會理事長李呈琿說，猴害「一直都很嚴重」，水果、冬筍無一倖免，筍子長在地下，本以為安全，偏偏只要露出一點點筍頭，猴子就能挖出來，在每支筍尖咬上一口，「整支筍就毀了」，看著滿地殘筍，心疼卻無計可施。

大雪山盛產甜柿，消費者吃到的都是「猴口餘生」。果農說，有人養狗看園，猴群很快就摸清楚狗被長鍊拴住，牠們故意繞圈挑釁引狗追逐，待鐵鍊纏在柱子上、狗兒動彈不得，猴群再「從從容容」大快朵頤。

林業保育署補助架設電網，李呈琿說，猴子被電過後，會爬上電桿或樹幹，沿著電線跨越電網躍入果園，果農說，不管放鞭炮、設獸夾都沒效，與猴群鬥智廿年，理智線都快斷裂。

