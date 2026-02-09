聽新聞
影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，今天會勘並向遊客宣導時，剛好看到一隻猴出現。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘後決定驅趕為主，並在猴常出現的土地公廟加裝設施，防範獼猴可拿到供品食物。

林業及自然保育署台中分署表示，經大雪山國家森林遊樂區現場長期觀察紀錄，有隻獼猴近期兩周有記錄到三次搶食或翻動遊客隨身物品行為，園區已持續加強宣導遊客勿餵食獼猴，並做好個人食物管理。

多位網友質疑誘捕「脫序猴」說法和作法，台中分署說，感謝大家對野生動物的熱愛與關懷，該分署長期持續透過各種管道向遊客宣導與野生動物保持友善距離，避免餵食野生動物。考量大雪山國家森林遊樂區收費站已有獼猴搶食民眾食物情形，為維護入園遊客安全，因此規劃將該處獼猴進行誘捕後，移至合適棲地野放，避免人猴衝突發生。

台中分署今天下午邀集靜宜大學林良恭老師團隊、台中市野生動物保育學會執行長游立祥至大雪山國家森林遊樂區現勘，現場沒有看到獼猴出沒，經訪談現場人員瞭解獼猴活動及與遊客衝突情形後，現勘後共識，現階段除了強化遊客宣導外，將搭配人為驅趕方式進行管理。

據台中分署現場人員長期觀察，該獼猴為離群孤猴，頻繁於收費站涼亭及土地公廟周邊固定地點出沒，自去年6月起即有發生獼猴拿取遊客手機、祭祀供品之紀錄，台中分署隨即啟動宣導工作，請遊客做好食物管理，不餵食野生動物，但獼猴搶食情形仍持續發生，近期兩周已記錄到三次搶食或翻動遊客隨身物品行為，人猴衝突事件有日益頻繁。

考量年節假期將至，預估入園人數增加，台中分署即日起加派人員至收費站遊憩區域加強遊客宣導，並於必要時進行獼猴驅離，維持人猴安全距離，兼顧遊憩品質與生態保育。

國家森林遊樂區要誘捕「脫序猴」引爭議 該教化是遊客不是猴

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

漫遊大雪山賞櫻 山櫻花綻放迎賓客

馬上出發！2026馬年「森林育樂場域」走春攻略 特色市集、手作體驗、步道踏青必玩

搶食物、翻背包…大雪山抓猴 誘捕改驅逐

山林間人猴衝突加劇，大雪山國家森林遊樂區收費站周邊，兩周三度有特定孤猴搶奪遊客食物與翻背包，園方原定誘捕引發爭議，專家昨...

學者：遊客食物不露白 才能人猴平衡

人猴衝突上演，大雪山國家森林遊樂區原擬誘捕「脫序猴」。學者認為，應釐清「脫序猴」定義，找出人猴衝突的根本原因，猴子在野外...

消費者吃的都是「猴口餘生」…人猴鬥智20年 農友沒轍

山區野生猴群數量增加，農民為保護作物與猴鬥智。台中大雪山甜柿果園滿園落果，消費者買到的都是「猴口餘生」的果實；新竹尖石、...

嘉義寵物鴨飛出家門逛大街 水上警秒變趕鴨人助返家

嘉義縣水上鄉日前出現一隻白色寵物鴨在車水馬龍的道路上逛大街，路過騎士見狀紛紛驚險閃躲，水上分局員警獲報趕抵現場，化身「趕...

