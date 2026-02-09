響應翻轉物種瀕危趨勢行動日 Xpark成功野放三棘鱟

Xpark水族館今天表示，作為「桃園市海龜保育教育暨救傷中心」的Xpark不僅協助救傷與收容海龜，累積已救傷8隻並成功野放7隻海龜，近日更將能量擴及三棘鱟物種成功進行野放。

Xpark水族館下午發布新聞稿表示，響應「Reversethe Red Day翻轉物種瀕危趨勢行動日」，日前在國立中山大學教授張懿團隊帶領下，於Xpark針對去年底由海保署巡查員在市場所購置3隻三棘鱟進行標記作業，並成功於原棲息海域野放，期望透過參與放流追蹤等科學研究工作，以及精進場域繁養殖技術等共同結合，回饋至野外族群增育，翻轉物種衰退趨勢。

Xpark水族館說，Xpark除持續針對專業飼育與專門場域提供民眾近距離觀察與認識三棘鱟物種外，2024年起更協助作為中繼留置站。今年Xpark以海龜與三棘鱟2樣物種保育成果參與串聯，將模擬潮間帶環境突破三棘鱟人工繁育，專業救傷復健收容並醫治，以先進維生系統協助恢復後評估野放，連結海洋廢棄物議題、透過展示海龜誤食塑膠，推動減塑行動與源頭減量教育等面向。

Xpark水族館指出，目前全球推估有超過4萬8600種物種面臨滅絕危機，翻轉物種瀕危趨勢行動日訂於每年2月7日，目標是透過科學與全球合作，將物種從「瀕危物種紅色名錄」中移除，逆轉其滅絕趨勢，並動員各界以實際行動拯救生物多樣性。

Xpark水族館說，三棘鱟常以夫妻魚或活化石作為稱呼，這種海洋節肢動物主要分布於東南亞及東亞地區，近年因長期捕撈、海洋污染及海岸破壞等因素，各地族群呈大幅減少趨勢，1996年起，三棘鱟在IUCN紅色名錄被列作數據缺乏（Data deficient；DD），於2019年被更新為瀕危（Endangered；EN），若不付諸行動恐面臨滅絕。