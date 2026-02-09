國家森林遊樂區要誘捕「脫序猴」引爭議 該教化是遊客不是猴
大雪山國家森林遊樂園預告今天到11日共3天，將辦理脫序猴誘捕工作，請遊客注意收費站涼亭和附近停車場有管制作業，國家森林遊樂園要誘捕「脫序猴」已引起激辯，遊樂區說明，因為台灣獼猴會搶遊客食物，翻包包；反對民眾說，該教化的是遊客，不是野生動物原住民，不相信國家森林遊樂區會寫出「脫序猴」字眼。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，身為國家森林遊樂區擔負生態保育和環境教育責任，不是覺得野生動物與人類發生衝突就定義為「脫序」，移除野生動物卻對食物誘因沒有減少和避免，問題還是會一直重覆發生。
林業及自然保育署台中分署表示，經大雪山國家森林遊樂區現場長期觀察紀錄，該獼猴近期兩周有記錄到3次搶食或翻動遊客隨身物品行為，園區已持續加強宣導遊客勿餵食獼猴，並做好個人食物管理。
台中分署將於今天下午再次邀請靜宜大學林良恭老師團隊，及台中市野生動物保育學會專家學者至現場，審慎評估是否以驅離方式取代捕捉移置，兼顧遊客安全及生態保育。
有網友在森林遊樂區粉專留說，國家森林遊樂區應該教育遊客食物不外露，遇到野生動物應如何應對，而非移除原住民野生動物；許多網友說脫序的是遊客不是猴，猴在自己家活動，為什麼要被移除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。