嘉義寵物鴨飛出家門逛大街 水上警秒變趕鴨人助返家
嘉義縣水上鄉日前出現一隻白色寵物鴨在車水馬龍的道路上逛大街，路過騎士見狀紛紛驚險閃躲，水上分局員警獲報趕抵現場，化身「趕鴨人」將其安置，並沿路訪查鄰里，終於讓焦急尋找一整天的飼主順利領回，化解一場鴨子馬路歷險記。
水上分局表示，水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡日前擔服勤區查察勤務時，接獲民眾報案指稱，水上鄉中山路二段73號前有鴨子奔走影響交通。警方趕赴現場發現該隻白色鴨子羽毛潔白、外觀乾淨，研判應是有人飼養的寵物鴨，為確保用路人安全，員警先行維護交通並將鴨子安置於籠內。
員警隨後帶著鴨子在附近挨家挨戶詢問，最後順利在正義路找到林姓飼主。林姓飼主表示，這隻小鴨今天不知為何飛出住家，他已經焦急尋找一整天，所幸遇到熱心民眾與員警協助，否則擔心鴨子恐變成他人桌上佳餚。
水上分局呼籲，民眾飼養寵物不論家畜或一般寵物，都有責任妥善管理，建議可植入晶片或佩戴名牌，以防走失時能迅速聯繫。若寵物竄入道路影響交通，飼主不僅面臨寵物安危風險，也可能負擔相關法律責任，提醒民眾共同維護公共秩序與交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。