嘉義寵物鴨飛出家門逛大街 水上警秒變趕鴨人助返家

嘉義縣水上鄉日前出現一隻白色寵物鴨在車水馬龍的道路上逛大街，路過騎士見狀紛紛驚險閃躲，水上分局員警獲報趕抵現場，化身「趕鴨人」將其安置，並沿路訪查鄰里，終於讓焦急尋找一整天的飼主順利領回，化解一場鴨子馬路歷險記。

水上分局表示，水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡日前擔服勤區查察勤務時，接獲民眾報案指稱，水上鄉中山路二段73號前有鴨子奔走影響交通。警方趕赴現場發現該隻白色鴨子羽毛潔白、外觀乾淨，研判應是有人飼養的寵物鴨，為確保用路人安全，員警先行維護交通並將鴨子安置於籠內。

員警隨後帶著鴨子在附近挨家挨戶詢問，最後順利在正義路找到林姓飼主。林姓飼主表示，這隻小鴨今天不知為何飛出住家，他已經焦急尋找一整天，所幸遇到熱心民眾與員警協助，否則擔心鴨子恐變成他人桌上佳餚。