梅花鹿復育擴張超過環境自然承載 墾管處：設置圍網族群控管

屏東縣恆春鎮社頂居民在臉書爆料公社發文，墾丁牧場與林試所周邊圍網淪為「梅花鹿墳場」，500公尺逾20具梅花鹿遺骸卡在圍網，等同遭凌遲。墾管處表示，全面清查轄內尼龍網現況，加強巡視圍網、圍籬，梅花鹿復育數量逾3600隻，遠超於環境自然承載，族群密度過高，導致公鹿因領地爭奪、驚嚇奔逃而誤入圍網受困，衝擊居民生活。

墾管處指出，前往民眾指稱墾丁牧場宿舍後方（畜產所設置的圍網），的確發現數具年代久遠梅花鹿遺骸，非民眾指稱500公尺20具，先拆除部分圍網，將再通知土地權責單位墾丁畜產所，全面清查所設圍網並予以加強巡查及改成菱形鐵絲網圍籬。

墾管處指出，影片中的尼龍圍網皆已腐朽損壞，應是早年林試所、墾丁牧場及農民等為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草及農作物等所設置。近年各單位設置防護網皆已改成菱形鐵絲網。

墾管處指出，梅花鹿在墾丁國家公園復育成功，野外有穩定族群，但確實因族群分布不均，對墾丁森林生態、農作物及交通等造成負面影響，積極從節育疫苗開發、引鹿回復育區等方式族群控制試驗，輔導社區開發賞鹿生態旅遊行程，將復育成功的成果回饋社區。

針對外界對圍網設置疑慮，墾管處說，須嚴正說明其必要性，呼籲大眾正視梅花鹿族群過度擴張所帶來的嚴峻挑戰。墾丁梅花鹿復育計畫歷經多年努力，成果雖豐碩，但面臨族群數量趨於飽和課題。根據長期監測，園區內梅花鹿估計逾3600隻，遠超環境自然承載量。族群密度過高，導致公鹿因領地爭奪、驚嚇奔逃誤入圍網受困，直接衝擊居民的生活權益。

「保護農民生計與道路安全是重要任務！」墾管處表示，近年梅花鹿頻繁竄入農耕區啃食農作，多次衝出道路引發交通意外，造成傷亡與財損。設置圍網是為保護農民心血及守護用路人安全的防禦性措施。其次，高位珊瑚礁區珍稀植物正遭受毀滅性威脅。