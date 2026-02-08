嘉縣喵星人認養抽籤中籤率僅0.65% 翁章梁抽出29名天選之人

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁與家畜所團隊及貓咪合照，呼籲民眾拒絕購買非法繁殖犬貓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今天在臉書粉絲專頁直播「喵星人命定配對」認養抽籤活動，為沒入的非法繁殖品種貓及救援貓隻尋找新家。活動限定嘉義縣民參加，5天內吸引5660人次登記，經審查符合資格者共4400人次，中籤率僅0.65%。縣長翁章梁表示，登記狀況非常踴躍，中籤率不到1%，抽中的飼主可以說是「天選之人」。

這次配對貓咪包含曼赤肯、英國長毛貓、小步舞曲及英國短毛貓等28隻品種貓，另有1隻緊急收容的玳瑁花色米克斯幼貓，該隻米克斯也吸引63名民眾爭取認養。翁章梁在現場抽出29名正取及58名備取認養人，並分享自身與貓結緣的經歷。他表示，搬家後曾有貓咪跑進家中，目前家裡飼養2隻貓，太太也會教導他餵食與相處之道，希望中籤飼主能將貓咪視如己出。

嘉畜所說明，每隻貓抽出正取1名、備取2名，中籤人應在2026年2月12日中午12點前，由本人攜帶身分證明文件至嘉畜所辦理手續，逾期由備取遞補。飼主領回貓咪後須配合後續追蹤，若認養的是幼貓，應在2026年3月31日前完成絕育手術。

為歡迎貓咪入住新家，嘉畜所備妥包含肉泥條、營養品、玩具及貓抓板的「嫁妝」大禮包。嘉畜所表示，嘉義縣嚴禁非法飼養繁殖，將持續嚴格執法，呼籲民眾以認養代替購買，並拒絕來源不明的犬貓。

5660人次爭領養品種貓，嘉縣府直播抽籤為沒入貓隻找溫暖新家。圖／嘉義縣政府提供
沒入的品種貓與救援米克斯貓活動力十足，吸引眾多縣民登記認養。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁與待認養的喵星人互動，畫面十分溫馨。圖／嘉義縣政府提供
沒入的品種貓與救援米克斯貓活動力十足，吸引眾多縣民登記認養。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁親自餵食待認養的小貓，鼓勵飼主將貓咪當作家人照顧。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁抽出幸運飼主，現場展示待認養貓咪的資訊看板。圖／嘉義縣政府提供
認養 貓咪 嘉義
