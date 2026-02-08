高雄偏遠地區犬貓巡迴絕育 首場前進阿蓮區

快訊

中央社／ 高雄8日電

高雄市今年首場偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動，今天前進阿蓮區，共為168隻犬貓施打狂犬病疫苗、115隻打晶片辦寵物登記，以及97隻犬貓完成絕育手術。

高雄市動物保護處今天在阿蓮區老人活動中心，舉辦偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動，提供免費犬貓絕育、晶片與狂犬病疫苗施打及動物醫療諮詢等服務。

去年動保處共舉辦34場次偏遠地區巡迴犬貓絕育活動，合計絕育1694隻犬貓。動保處統計，今天的活動共有168隻犬貓施打狂犬病疫苗、115隻打晶片辦寵物登記及97隻犬貓完成絕育手術。

另外，活動中也聘請臨床獸醫師並設置動物醫療諮詢站，供飼主諮詢犬貓可能面臨的疾病照護與飼養衛教，提供更多元化的醫療服務。

農業局表示，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；未辦理寵物登記與未施打狂犬病疫苗，也可處3000元以上罰鍰。

高雄市今年偏遠地區巡迴犬貓絕育活動已啟動，3月將前往大樹區姑山倉庫及杉林區木梓社區活動中心，動保處呼籲飼主踴躍參加。飼主也可自行攜帶犬貓至動物醫院絕育，可申請補助。

狂犬病疫苗 寵物 動物醫院
