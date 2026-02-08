被指展演非保育 北市動物園：帶動業界現代化管理

台北市立動物園邀請展演業者7日起參與翻轉物種瀕危行動，亞洲善待動物組織列舉致死8隻長頸鹿、狒狒脫逃遭擊斃等案，直指監禁非保育。動物園說，是為帶動業界現代化管理。

台北市立動物園響應2月7日翻轉瀕危保育日（Reverse the Red Day），7日起舉辦教育活動、瀕危故事館特展導覽等活動，也邀請國立海洋生物博物館、新竹市立動物園、六福村、頑皮世界野生動物園、遠雄海洋公園、XPARK、野柳海洋世界、台灣動物園暨水族館協會、台北動物保育教育基金會等參與。

亞洲善待動物組織總裁傑森．貝克（Jason Baker）以「『翻轉物種瀕危』並非真正保育」為題發文說，別忘了，頑皮世界的長頸鹿皮皮與宵順慘死畫面，在生命最後一刻因勒頸與窒息而驚恐掙扎；六福村過去10年已有8隻長頸鹿因長期受寄生蟲折磨、疾病或意外相繼離世，甚至發生過東非狒狒脫逃後竟遭違法射殺的荒謬悲劇。

以及野柳海洋世界的小海豚違法出生在狹窄的水池裡，從未有機會與家人共遊廣闊海洋，以高達5成的死亡率早早夭折。

他說，多數繁殖計畫從未成功野放，本質上只是用來製造「動物寶寶」吸引遊客的藉口，例如真心想幫助穿山甲，重點應是保護原有棲地，並強化打擊走私與非法貿易的國際合作；選擇將資源投入製造更多在籠中憔悴凋零的生命，這不是保育，是監禁，不該再用詞藻去美化這種剝奪，呼籲公眾看清事實。

動物園回應，瀕危物種無法等待一個完美無瑕的救星，牠們需要的是此刻的援手；身為國內最早與國際保育組織，例如IUCN、EAZA、WAZA接軌的機構，動物園持續在照養管理、福祉標準及保育研究上自我要求。

動物園也說，邀請國內同業參與翻轉瀕危倡議，不僅是關注專業經驗的呈現，更是為了帶動台灣展演設施朝現代化管理邁進，回應社會大眾對專業與倫理的期待；同時呼籲不只該要翻轉物種的命運，更應該要翻轉人類與自然相處的方式，與自然和諧共存。