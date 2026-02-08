動督盟新任理事長 愛鼠協會創辦人張勝鬘接任

台灣動物保護行政監督聯盟昨召開第3屆會員大會暨第1次理監事會議，選出聯盟新任理事長，由愛鼠協會創辦人張勝鬘接任動督盟理事長。張勝鬘表示，未來3大監督重點，包含監督視角全物種化、落實基層行政透明，以及推動動保教育法治化，強化與中央教育與行政機關的對話。

動督盟表示，張勝鬘其名由聖嚴法師取自大乘佛教經典《勝鬘經》中的「勝鬘夫人」。在經文中，「勝鬘」象徵著尊貴與廣大無邊的願力，這份名字賦予她的感召，不僅體現在她過去多年對微小生命（鼠類）的救援，更展現在她接任動督盟後，將以眾生平等、不分物種的宏觀視野，持續對政府行政職能進行深度監督。

在接任後的致詞中，張勝鬘提出3大未來監督重點，首先是監督視角全物種化，即從主流的犬貓保護，擴展至實驗動物、展演動物及非犬貓小動物的行政規範，確保每一種生命在法律下都能獲得應有的福利保障。

其次，落實基層行政透明，運用其第一線救援組織的運作經驗，監督地方政府動保機關的資源分配與收容環境，解決行政效率不彰的結構性問題；最後是推動動保教育法治化，強化與中央教育與行政機關的對話，將尊重生命的哲學思辯帶入公眾教育，從源頭提升國民的飼主責任感。

動督盟創會理事長王唯治表示，期待在新任理事長的帶領下，能與社會各界共同推動更具前瞻性的動保政策，落實台灣成為生命友善島嶼的願景。