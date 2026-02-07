新北動保處監測觀賞魚檢疫 水族外銷流程優化

新北市動保處今天表示，台灣水族業觀賞魚出口產值穩定增長，具高度國際競爭力。市府持續監測養殖場疾病與採樣檢疫，協助業者符合輸入國規範，以順利外銷，穩定拓展海外市場。

新北市動保處日前從海水觀賞魚業者陳先生的飼養場，採樣小丑魚，檢驗結果均為陰性。動保處同時檢疫與監測水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚與孔雀魚等，7家觀賞魚養殖場。

國際防疫規範研析專長的新北市動保處副處長鮑海妮，曾多次代表政府赴紐西蘭與加拿大，考察研習動物疫病檢疫制度及清淨場域之建置與認證。

她接受中央社記者訪問表示，國際對動植物防疫標準嚴格，例如，「紐西蘭的生物安全（BiosecurityNew Zealand）」 就是在防範對農業和生物多樣性的威脅，採取嚴格的邊境管制措施，防止外來生物入侵。

鮑海妮說，依國際規定，水生動物輸出須符合輸入國疾病檢疫要求，並經農業部獸醫研究所檢驗。透過「外銷水生動物早期預警監測計畫」，可降低疾病傳播風險，提升外銷品質與國際信譽。

動保處每半年定期監測外銷養殖魚的白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等疾病，若未檢出特定病原，業者可於期限內直接外銷，降低營運負擔，讓台灣觀賞魚持續在國際市場發光發熱。

動保處說，去年共檢驗13場外銷水生動物，讓業者免除逐批送驗程序，大幅節省出口時間與成本。提醒業者與民眾，使用水族用藥及生物餌料須審慎，如魚隻異常應諮詢專業水產獸醫師，改善水質與正確用藥，避免損失。

業者陳先生以新聞稿表示，海水觀賞魚飼養與外銷門檻高，出貨前會逐一拍照、丈量並確認健康狀況，再細心包裝寄送。政府定期檢疫讓國外客戶更有信心，也讓業者在國際市場站得更穩。