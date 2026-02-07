快訊

逾米球蟒走失若無人認領 彰化動防所將開放認養

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉民拾獲1隻逾1公尺長的球蟒，性情溫馴， 不過牠遇到威脅時，就會將身體緊縮成球體而得名。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣花壇鄉民拾獲1隻逾1公尺長的球蟒，性情溫馴， 不過牠遇到威脅時，就會將身體緊縮成球體而得名。圖／彰化縣動防所提供

彰化縣花壇鄉民拾獲一隻逾1公尺長的球蟒，彰化縣動物防疫所公告，自昨天起逾7日原飼主未領回，動防所訂2月13日上午10日在動防所會客室，開放領養程序。

彰化縣動物防疫所指出，依據相關資訊，球蟒是一種分布於非洲的無毒蟒，為常見的寵物蛇品種之一，性情溫馴， 當遇到威脅的時候球蟒會將身體緊縮成球體，並將頭頸要害藏在球體中心，把身體擠成一個完整的圓球而得名。市面行情依品種有不同價格，從千元到上萬元都有。

球蟒通常在餵食充足情形下，身長大多會從1公尺到1.5公尺，花壇這隻被拾獲的球蟒，應是成蛇。蛇類在冬天會進入冬眠期，但寵物蛇如果管控不當，則容易逸出，飼主要特別注意。

動防所表示，這隻球蟒經公告期滿，原飼主未領回，將開放年滿18歲民眾領養，可攜帶本人身分證和籠具，如有2位以上，將採抽籤方式決定領養權。請領養人審慎評估住家環境是否適合飼養。如有領養意願者請先填寫google表單，表單網址

彰化縣花壇鄉民拾獲1隻逾1公尺長的球蟒，性情溫馴， 不過牠遇到威脅時，就會將身體緊縮成球體而得名。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣花壇鄉民拾獲1隻逾1公尺長的球蟒，性情溫馴， 不過牠遇到威脅時，就會將身體緊縮成球體而得名。圖／彰化縣動防所提供

寵物
