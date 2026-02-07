逾米球蟒走失若無人認領 彰化動防所將開放認養

彰化縣花壇鄉民拾獲一隻逾1公尺長的球蟒，彰化縣動物防疫所公告，自昨天起逾7日原飼主未領回，動防所訂2月13日上午10日在動防所會客室，開放領養程序。

彰化縣動物防疫所指出，依據相關資訊，球蟒是一種分布於非洲的無毒蟒蛇，為常見的寵物蛇品種之一，性情溫馴， 當遇到威脅的時候球蟒會將身體緊縮成球體，並將頭頸要害藏在球體中心，把身體擠成一個完整的圓球而得名。市面行情依品種有不同價格，從千元到上萬元都有。

球蟒通常在餵食充足情形下，身長大多會從1公尺到1.5公尺，花壇這隻被拾獲的球蟒，應是成蛇。蛇類在冬天會進入冬眠期，但寵物蛇如果管控不當，則容易逸出，飼主要特別注意。