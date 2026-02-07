走進台灣鯛「產房」 高鉦繁殖場撐起全台7成魚苗過年前啟動育苗
新年度養殖季即將展開，台灣鯛產業第一道關卡魚苗生產，在嘉縣布袋鎮啟動。縣府漁業科長張建成日前走進「高鉦台灣鯛繁殖場」，一探被稱為台灣鯛「產房」關鍵基地。這座現代化繁殖場，每年供應全國超過7成魚苗，是產業鏈舉足輕重源頭。
台灣鯛最適合產卵水溫約為25至32度，一般繁殖季集中每年4至10 月。高鉦繁殖場透過溫棚設施精準控溫，即使冬末春初也能穩定啟動繁殖作業，較傳統戶外繁殖池提早1個多月進入產季，為新年度養殖搶得先機。日前，繁殖場將戶外種魚移入溫棚池，象徵今年度台灣鯛魚苗生產全面啟動。在戶外種苗池旁，高鉦執行長孟桓把關，逐一檢視每尾種魚健康，僅挑選體質強健、狀況良好個體入選，嚴格控制雄雌比例約為1比4至1比5，為繁殖奠定最佳基礎。
完成篩選，種魚由魚車運送至塭棚池。魚車到位，種魚沿帆布鋪設滑道緩緩滑入池中，宛如走進專屬「產房」，展開繁殖任務，約15天後，首批魚苗將誕生，再經兩周左右仔魚育成與選別，即可送往一般魚塭養成。
台灣鯛繁殖過程充滿神秘色彩。池底散佈圓形凹穴，宛如隕石坑，其實是雄魚繁殖期挖掘巢穴。成熟雄魚先築巢，再吸引雌魚入窩產卵；雌魚產卵後立即將卵含入口中，雄魚同時排精，在口內完成受精。經過約4至5天孵化期，魚苗誕生後仍留在雌魚口中，直到卵黃囊消失、具備游泳與攝食能力，才短暫游出。遇到危險時，雌魚會立刻將魚苗吸入口中保護，這段近10天的「帶仔魚期」，被視為台灣鯛最獨特繁殖行為之一。
布袋鎮高鉦繁殖場，占地17公頃，是全國規模最大台灣鯛育苗基地之一，每年供應上億尾魚苗，堪稱台灣鯛養殖核心樞紐。高鉦2010年創立年，創辦人林篤毅2017年十大神農獎得主，出身養殖世家，家族烏魚子享譽全台。他以企業管理碩士背景，結合實務經驗與管理思維，10年持續擴張育苗版圖，年產量從900萬尾躍升至1億尾。
