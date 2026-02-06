疑遇退潮…翻車魚擱淺北市關渡碼頭 動保處與民眾救援返海

一隻約70公斤小型翻車魚疑遇退潮擱淺在關渡碼頭，台北市動物保護處獲報後派員到場與熱心民眾完成救援，讓牠返回大海。初步調查，翻車魚疑是從淡水河口進入關渡碼頭岸邊。

動保處今天發布新聞資料，昨天接獲通報，北投區關渡碼頭岸側有1隻翻車魚（又稱曼波魚）疑因遇退潮無法返回大海，擱淺在碼頭並深陷淤沼。

動保處獲報，隨即橫向聯繫管轄機關，並同步派員前往現場，後續與熱心的渡輪工作人員共同完成翻車魚救援行動，讓牠順利回到大海。

動保處表示，救援隊員抵達時，已有一名熱心的渡輪人員走入淤泥奮力推動魚體，另一名則在岸上拉緊繩索試圖將魚隻拖出，初估此隻翻車魚約70公斤，屬於小型翻車魚。

渡輪人員向動保處救援隊員反映，因淤泥黏稠且魚身沉重，多次嘗試已體力透支，救援隊員見狀立即加入拖動魚隻，順利把魚隻自淤泥中解困，翻車魚脫困就自行游向淡水河口。

動保處表示，翻車魚（Mola mola）外型獨特，成年翻車魚的體重一般在247到1000公斤間，屬於大型大洋性魚類，出現在關渡碼頭相當罕見，救援過程吸引來許多民眾圍觀。初步調查，因這隻翻車魚身形較小，可能是從淡水河游至關渡碼頭。

動保處表示，北市動物救援24小時不打烊，民眾發現受傷的野生動物、流浪動物或走失寵物，可撥1959動物保護專線，會依動物情況派員前往救援及安置。