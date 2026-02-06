快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

疑遇退潮…翻車魚擱淺北市關渡碼頭 動保處與民眾救援返海

中央社／ 台北6日電

一隻約70公斤小型翻車魚疑遇退潮擱淺在關渡碼頭，台北市動物保護處獲報後派員到場與熱心民眾完成救援，讓牠返回大海。初步調查，翻車魚疑是從淡水河口進入關渡碼頭岸邊。

動保處今天發布新聞資料，昨天接獲通報，北投區關渡碼頭岸側有1隻翻車魚（又稱曼波魚）疑因遇退潮無法返回大海，擱淺在碼頭並深陷淤沼。

動保處獲報，隨即橫向聯繫管轄機關，並同步派員前往現場，後續與熱心的渡輪工作人員共同完成翻車魚救援行動，讓牠順利回到大海。

動保處表示，救援隊員抵達時，已有一名熱心的渡輪人員走入淤泥奮力推動魚體，另一名則在岸上拉緊繩索試圖將魚隻拖出，初估此隻翻車魚約70公斤，屬於小型翻車魚。

渡輪人員向動保處救援隊員反映，因淤泥黏稠且魚身沉重，多次嘗試已體力透支，救援隊員見狀立即加入拖動魚隻，順利把魚隻自淤泥中解困，翻車魚脫困就自行游向淡水河口。

動保處表示，翻車魚（Mola mola）外型獨特，成年翻車魚的體重一般在247到1000公斤間，屬於大型大洋性魚類，出現在關渡碼頭相當罕見，救援過程吸引來許多民眾圍觀。初步調查，因這隻翻車魚身形較小，可能是從淡水河游至關渡碼頭。

動保處表示，北市動物救援24小時不打烊，民眾發現受傷的野生動物、流浪動物或走失寵物，可撥1959動物保護專線，會依動物情況派員前往救援及安置。

翻車魚
延伸閱讀

相關新聞

「萌萌」站起來！新店虎斑白貓因車禍骨折 康復後呆萌模樣惹人愛被領養

新北市動保處日前接獲通報，新店區安祥路有隻虎斑白貓，疑似車禍受傷，臉部充滿血漬癱臥路旁，動保處隨即派員帶回檢傷醫療，發現...

連夜救援！台灣黑熊司馬限林道落入套索陷阱 左前掌重創截肢

台灣黑熊是台灣珍貴動物，4日下午農業部林業及自然保育署新竹分署獲報有1隻台灣黑熊受困司馬限林道19.5k公里下邊坡處套索...

「吃貨」也有少年叛逆感 台北動物園1歲半馬來貘變身「時尚貘」

台北市立動物園1歲半的馬來貘「莉姆路」去年底和媽媽「貘莉」分群後，邁向獨自生活的新階段。園方今表示，牠剛和媽媽分開時，偶...

基隆拆違法鳥網 救出黃嘴角鴞

去年九月基隆七堵山區發現綿延逾五百公尺非法鳥網，有四隻保育類黑鳶掛網慘死，十一月在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網兩男送辦。台...

二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘

台北市文山區萬寧街一樓社區住戶飼養5犬隻，發生衝上路攻擊路人及犬隻，動保處表示，經調查，該住戶已有2次類似狀況，因此開罰...

【動物冷知識】動物也知道要排隊？不是守秩序 是為了活下來與談戀愛

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？蝠鱝會在海洋中排成一列一起游泳，還會模仿領頭，做出相同的游動方式。

