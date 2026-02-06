快訊

「萌萌」站起來！新店虎斑白貓因車禍骨折 康復後呆萌模樣惹人愛被領養

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
小虎斑白貓「萌萌」康復後狀態，呆萌模樣讓人喜愛。圖／新北市動保處提供
小虎斑白貓「萌萌」康復後狀態，呆萌模樣讓人喜愛。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲通報，新店區安祥路有隻虎斑白貓，疑似車禍受傷，臉部充滿血漬癱臥路旁，動保處隨即派員帶回檢傷醫療，發現虎斑白貓上顎有傷口、右前肢蜷縮無法撐地，X光檢查下發現右前肢肱骨交錯性骨折，肺部支氣管炎症反應嚴重，所幸經過緊急輸液、給氧及骨科手術治療後已恢復健康。

動保處獸醫師李建沛表示，根據毛寶貝醫療中心傷病動物案例顯示，貓咪常因為高處不甚摔落、車禍而造成不同程度的傷害，尤其以顏面受創及肢體骨折居多，若胸腔受創嚴重造成橫膈破裂，則須緊急進行手術治療才能避免猝死。

李建沛表示，這隻虎斑白貓可能是連日天雨視線不佳遭車輛擦撞，造成前肢肱骨骨折及臉部上顎受創，所幸臉部傷勢不嚴重，骨折部位經過手術治療後已回復行走及跳躍功能。

陳姓動保員表示，虎斑白貓剛來醫療中心時，雖然行動不便，但只要有人靠近住院籠，貓咪都會奮力地拖著身體過來討摸，也很努力地吃飯及理毛，模樣非常可愛，也被取名叫「萌萌」，所幸食慾不錯，都有按時吃飯及吃藥，也順利被新家庭認養。

巫姓飼主表示，聽到萌萌受傷治療及復健的情況後，很心疼牠之前的遭遇，之後照顧上一定會注意外出安全避免萌萌再次受傷，給牠一個溫暖安全的家。

動保處提醒，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-29596353報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

小虎斑白貓「萌萌」因受傷被送至動保處醫療救援，所幸經過緊急輸液、給氧及骨科手術治療後已恢復健康。圖／新北市動保處提供
小虎斑白貓「萌萌」因受傷被送至動保處醫療救援，所幸經過緊急輸液、給氧及骨科手術治療後已恢復健康。圖／新北市動保處提供
動保處獸醫幫虎斑白貓「萌萌」照X光發現右前肢肱骨交錯性骨折。圖／新北市動保處提供
動保處獸醫幫虎斑白貓「萌萌」照X光發現右前肢肱骨交錯性骨折。圖／新北市動保處提供
小虎斑白貓「萌萌」康復後狀態，呆萌模樣讓人喜愛。圖／新北市動保處提供
小虎斑白貓「萌萌」康復後狀態，呆萌模樣讓人喜愛。圖／新北市動保處提供

