連夜救援！台灣黑熊司馬限林道落入套索陷阱 左前掌重創截肢
台灣黑熊是台灣珍貴動物，4日下午農業部林業及自然保育署新竹分署獲報有1隻台灣黑熊受困司馬限林道19.5k公里下邊坡處套索陷阱，經連夜展開救援，順利於5日凌晨1點將黑熊送至生物多樣性研究所野生動物急救站；不過，該黑熊因左前掌因受傷嚴重，截除掌部後目前狀況穩定。
據了解，苗栗縣泰安鄉公所1名水電包商於4日下午2點通報雪霸國家公園管理處，在司馬限林道巡視水源管線時發現有隻黑熊受困陷阱。新竹分署獲報後會同雪管處雪見管理站人員立即前往現場確認，隨即連繫生物多樣性研究所獸醫及委請協助的生態顧問人員，連夜展開救援；經現場麻醉與初步檢傷後，順利協助黑熊脫困，並於凌晨送往南投縣的生物多樣性研究所野生動物急救站。
新竹分署表示，受困黑熊為體重約31公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已於5日進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後進行野放。
新竹分署也提醒，黑熊族群已漸往淺山擴張並接近人類生活區域，建議山村居民住家周邊、露營區應加強食物、廚餘與垃圾管理，禽畜飼養設施亦應注意相關防護措施；另外，山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，可洽分署各工作站免費換發或申領改良式獵具，以避免誤捕黑熊等非目標物種。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言