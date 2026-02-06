連夜救援！台灣黑熊司馬限林道落入套索陷阱 左前掌重創截肢

台灣黑熊是台灣珍貴動物，4日下午農業部林業及自然保育署新竹分署獲報有1隻台灣黑熊受困司馬限林道19.5k公里下邊坡處套索陷阱，經連夜展開救援，順利於5日凌晨1點將黑熊送至生物多樣性研究所野生動物急救站；不過，該黑熊因左前掌因受傷嚴重，截除掌部後目前狀況穩定。

據了解，苗栗縣泰安鄉公所1名水電包商於4日下午2點通報雪霸國家公園管理處，在司馬限林道巡視水源管線時發現有隻黑熊受困陷阱。新竹分署獲報後會同雪管處雪見管理站人員立即前往現場確認，隨即連繫生物多樣性研究所獸醫及委請協助的生態顧問人員，連夜展開救援；經現場麻醉與初步檢傷後，順利協助黑熊脫困，並於凌晨送往南投縣的生物多樣性研究所野生動物急救站。

新竹分署表示，受困黑熊為體重約31公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已於5日進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後進行野放。