「吃貨」也有少年叛逆感 台北動物園1歲半馬來貘變身「時尚貘」

台北市立動物園1歲半的馬來貘「莉姆路」去年底和媽媽「貘莉」分群後，邁向獨自生活的新階段。園方今表示，牠剛和媽媽分開時，偶有些焦慮，只要有美味葉子就可安撫心情，日常訓練則有些「少年貘」的叛逆感。

雄性馬來貘「莉姆路」2024年出生在台北動物園熱帶雨林區，去年底時，身體外觀早已從小時候的西瓜斑點花紋搖身一變成黑白分明的「時尚貘」，體型和體重也追上媽媽「貘莉」。

動物園說，馬來貘在野外通常獨居多，因此去年11月底，便開始試著讓將近1歲半的「莉姆路」學習獨立生活。保育員觀察，剛開始練習和媽媽分開時，「莉姆路」偶爾會出現慌張的反應，但身為「吃貨」的牠只要得到蔬菜或樹葉，心情就能平靜下來，後續獨自活動的適應狀況日趨穩定，讓保育員放心不少。

園方透露，新生活的變化還不止於此，原先保育員和「貘莉」、「莉姆路」於日常醫療、親近訓練時已建立彼此默契，但「莉姆路」獨立生活後，訓練時配合度卻稍有降低，就像是「少年貘」的叛逆感，讓保育員得多花心思和牠培養關係，對於雙方來說，都是需要互相調適的新階段。