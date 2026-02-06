聽新聞
基隆拆違法鳥網 救出黃嘴角鴞

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
動保團體拆鳥網救出保育類黃嘴角鴞，幸運存活，目前狀況穩定。圖／台灣猛禽研究會提供
動保團體拆鳥網救出保育類黃嘴角鴞，幸運存活，目前狀況穩定。圖／台灣猛禽研究會提供

去年九月基隆七堵山區發現綿延逾五百公尺非法鳥網，有四隻保育類黑鳶掛網慘死，十一月在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網兩男送辦。台灣猛禽研究會、基隆動保所等組隊拆除山區非法設置鳥網，三日救出一隻掛網多日的保育類黃嘴角鴞仍存活，搶救後狀況已穩定，模樣相當可愛。

台灣猛禽研究會去年通報，發報器追蹤剛出生黑鳶「金桔」停留七堵山區未移動，基隆動保所會同猛禽會及基隆鳥會勘查發現鳥網，驚見四隻黑鳶死亡，其中一隻就是金桔。

由於鳥網範圍太大，去年並未拆完，今年一月十三、十四及二月三日三波再拆除，台灣猛禽協會邀具實務經驗志工及專業人士組隊上山。基隆動保所長陳柏廷說，三天共清除十五大袋鳥網，發現鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲、鴿子、黃嘴角鴞各一隻掛網，除黃嘴角鴞外，其餘三隻死亡。

猛禽會秘書長蔡岱樺表示，鳥網在樹冠層地勢險峻處，必須攀爬才能清除，相當不容易。救傷站主任王齡敏獸醫師說，黃嘴角鴞狀況已穩定，目前採取餵食，待確定沒有受傷且穩定後會評估野放。

陳柏廷說，非法設置鳥網對鳥類生存安全造成嚴重危害，不僅違反野生動物保育法，更造成鳥類誤捕受傷甚至死亡，衝擊生態，將定期拆除，並與保育團體及警方加強巡查、通報及監控，減少非法捕捉及死亡。

