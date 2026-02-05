二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘

有網友在嘉義車站附近的超商前，發現一隻親人的橘貓，每當有人經過時，牠就會發出標準且洪亮的「喵」聲，彷彿在說「歡迎光臨」，影片曝光後融化大批網友，直呼這根本是最佳招財貓。不過，也有熟悉貓咪習性的專家指出，貓咪這類叫聲除了打招呼外，更可能是在表達「肚子餓了」或「討罐罐」的訴求。

2026-02-04 17:22