二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘
台北市文山區萬寧街一樓社區住戶飼養5犬隻，發生衝上路攻擊路人及犬隻，動保處表示，經調查，該住戶已有2次類似狀況，因此開罰1萬元，並將犬隻列入攻擊性犬隻。
動保處說明，北市文山區萬寧街一樓社區住戶，發生犬隻衝到路上攻擊路過的犬隻及民眾，雖然住戶立即跑出來阻止，但已造成人犬受傷送醫，經過調閱鄰近監視器畫面並完成調查，確認住戶未善盡犬隻飼養及管理責任是主要原因。
動保處說，由於該住戶曾因2次讓犬隻在公共場域未繫牽繩或適當防護措施，因此直接開罰1萬元，並依違反動保法規定，將犬隻列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。
動保處補充，依動保法第10條規定，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，若違反可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。另外，依第7條，飼主應防止動物傷人等，更注意規定，妥善照顧犬隻。
