快訊

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
飼主出面阻止犬隻持續互咬。圖／台北市動保處提供
飼主出面阻止犬隻持續互咬。圖／台北市動保處提供

台北市文山區萬寧街一樓社區住戶飼養5犬隻，發生衝上路攻擊路人及犬隻，動保處表示，經調查，該住戶已有2次類似狀況，因此開罰1萬元，並將犬隻列入攻擊性犬隻。

動保處說明，北市文山區萬寧街一樓社區住戶，發生犬隻衝到路上攻擊路過的犬隻及民眾，雖然住戶立即跑出來阻止，但已造成人犬受傷送醫，經過調閱鄰近監視器畫面並完成調查，確認住戶未善盡犬隻飼養及管理責任是主要原因。

動保處說，由於該住戶曾因2次讓犬隻在公共場域未繫牽繩或適當防護措施，因此直接開罰1萬元，並依違反動保法規定，將犬隻列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。

動保處補充，依動保法第10條規定，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，若違反可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。另外，依第7條，飼主應防止動物傷人等，更注意規定，妥善照顧犬隻。

住戶 寵物 開罰 動保法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北動保處票選冠軍路線一日遊今開團 推寵物友善旅遊及模範飼主公約

跨界合作融入動保觀念 新北李科永圖書館邀動保處打造特色專區

台中飼主痛毆黑狗 動保處：犬隻已收容安置 最重罰34萬列黑名單

黑狗被鐵條痛打 動保處與民代連夜救出的是AB狗？

相關新聞

【動物冷知識】動物也知道要排隊？不是守秩序 是為了活下來與談戀愛

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？蝠鱝會在海洋中排成一列一起游泳，還會模仿領頭，做出相同的游動方式。

二度闖禍！北市文山區犬隻衝馬路狂咬路過人犬 動保處開鍘

台北市文山區萬寧街一樓社區住戶飼養5犬隻，發生衝上路攻擊路人及犬隻，動保處表示，經調查，該住戶已有2次類似狀況，因此開罰...

影／4隻黑鳶去年慘死 動保團體拆網救出黃嘴角鴞全力搶救

去年9月基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，有4隻保育類黑鳶掛網慘死，11月在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網2男送辦。台灣...

家貓未植晶片將開罰 進出金門也須附登記證明

全台家貓今年未辦寵物登記將開罰。金門防疫所課長呂世志說，為防動物傳染病，犬貓進出金門須寵登制度施行已久，防疫所持續宣導寵...

嘉義超商驚見「橘貓店長」 站門口討罐罐融化全網：好想帶回家

有網友在嘉義車站附近的超商前，發現一隻親人的橘貓，每當有人經過時，牠就會發出標準且洪亮的「喵」聲，彷彿在說「歡迎光臨」，影片曝光後融化大批網友，直呼這根本是最佳招財貓。不過，也有熟悉貓咪習性的專家指出，貓咪這類叫聲除了打招呼外，更可能是在表達「肚子餓了」或「討罐罐」的訴求。

新北新店動物之家轉型智慧健康中心 年底完成設計

新北市府農業局今天表示，新店動物之家因為結構老舊、排水不良、衛生條件不足，將改造並新建智慧健康照護中心。以智慧化的診療與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。