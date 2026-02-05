畜試所山羊人工授精更精準 較傳統提升6個百分點

快訊

中央社／ 台北5日電
農業部畜產試驗所目前透過更科學化的設施，在山羊人工授精技術上可以更精準，較傳統人工授精方式提升約6個百分點，有效降低精液用量，也減少人力成本。（畜試所提供）中央社
農業部畜產試驗所目前透過更科學化的設施，在山羊人工授精技術上可以更精準，比傳統人工授精提高6個百分點。畜試所也與民間合作，盼協助提升台灣山羊產業競爭力。

農業部統計，台灣山羊飼養規模不大，且逐年下降，民國103年有15萬多頭，到113年減至11萬多頭，在台灣羊肉市場供應上只占約1成。

畜試所今天發布新聞稿表示，目前的山羊人工授精技術更精準，透過科學化設施，經由導電度、pH值及溫度三合一偵測器，可精準判讀母羊最佳授精時機。

畜試所研究團隊在民間養羊場實務操作數據顯示，新技術可使母羊懷孕率平均達55.9%，較傳統人工授精方式提升約6個百分點，除有效降低精液用量，也減少投入人工授精的人力成本。

畜試所為強化育種體系，除擴大山羊人工生殖中心，並從屏東恆春遷移至位於內埔的畜試所南區分所屏東場區，可提供產業更便捷的推廣服務。

畜試所也與中華民國養羊協會合作，同步推動「台灣種用山羊平台」，開放民間養羊場母羊參與後裔檢定，並希望經由合作，擴充國產種公羊與精液資源，協助提升台灣山羊產業競爭力。

山羊 農業部
