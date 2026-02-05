【動物冷知識】動物也知道要排隊？不是守秩序 是為了活下來與談戀愛

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？蝠鱝會在海洋中排成一列一起游泳，還會模仿領頭，做出相同的游動方式。

為什麼會這樣呢？今天我們一起來看三個會排隊的動物冷知識吧！

松毛蟲是多種以松葉為食的蛾類幼蟲，其中又以會「排隊行軍」的習性最為聞名

白天他們棲息在由絲線築成的巢中，夜晚則排成長列外出覓食，看起來就像在行軍。

雖然幼蟲吃住都在樹上，但化蛹時會進入土壤結繭。臨近化蛹前，他們會進行最後一次集體行軍，隊伍有時可達數百隻。抵達地面後，各自找到合適土壤，鑽入地下化蛹。

這種「集體通勤」的行為只到化蛹為止。長大變成蛾之後，他們就會像畢業生一樣各奔東西，再也不用每天看前排的屁股了！

眼斑龍蝦（Panulirus argus）會排成單列遷徙，前後個體以觸角接觸。這種隊形能讓後方龍蝦處於較低水阻的尾流區，減少長距離移動時的能量消耗。

排隊也具有防禦功能，除了群體看起來更具威嚇性外，他們還能組成放射狀防禦圈，以帶刺的身體朝外，保護較脆弱的部位。途中若遇到其他隊伍，還可能合併成更長的行列。

遷徙隊伍通常由數十隻個體組成，在一些報導中隊形最多可達約 50 隻龍蝦一起排隊行進。

這類遷徙多發生在秋冬季節，確切原因仍未完全確定，可能與風暴、水溫下降、海況變化等環境因素有關。

最後來介紹的是：蝠鱝列車！！

蝠鱝也會在海洋中排隊游泳，後方個體往往緊跟並模仿領頭蝠鱝的游動節奏，看起來整齊劃一，彷彿在上演一場水下表演。

不過這個優雅畫面背後，其實是一場體力與耐力的競爭。這種行為被稱為蝠鱝列車，也被稱為求偶列車，顧名思義，目的是為了繁殖。

求偶列車通常由一隻雌性領游，多隻雄性為了爭取交配機會而緊隨其後，在珊瑚礁周圍持續游動；有時可觀察到超過 30 隻個體同時參與。

雌性會透過加速、變向、扭動與下潛等動作帶領隊伍，雄性則一路模仿並努力跟上。這被認為是雌性對雄性體能與耐力的篩選機制——只有能長時間緊跟、不被甩開的雄性，才較有機會獲得交配權。

海裡沒有約會軟體，能跟上她的速度，就是最好的告白❤️

參考資料：1、2、3