嘉縣沒收非法繁殖品種貓、混種貓 2月8日抽出認養飼主
嘉義縣家畜疾病防治所去年沒入非法繁殖28隻品種貓及緊急救援安置的1隻混種貓，日前推出「喵星人命定配對活動」，逾5660人次登記認養，2月8日將由縣長翁章梁抽出幸運飼主。
家畜所今天發布新聞稿表示，113年曾辦理貓認養抽籤活動，15隻貓就吸引超過2.5萬人次登記，考量當時中籤者皆非嘉義縣民，這次活動改為限定嘉義鄉親參與。
家畜所所長林珮如說，本次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗。
此外，還有1隻緊急收容安置的混種幼貓，即使沒有品種光環，仍吸引63名民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。
林珮如表示，2月8日上午10時將直播抽出天選之人，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，若正取認養人未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，家畜所保有評估該認養者是否合適認養之權利。
