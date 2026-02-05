影／4隻黑鳶去年慘死 動保團體拆網救出黃嘴角鴞全力搶救

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，前天救出掛網多日的保育類黃嘴角鴞，緊急送醫救援，幸運存活下來，模樣相當可愛。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，前天救出掛網多日的保育類黃嘴角鴞，緊急送醫救援，幸運存活下來，模樣相當可愛。圖／基隆動保所提供

去年9月基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，有4隻保育類黑鳶掛網慘死，11月在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網2男送辦。台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，前天救出一隻掛網多日的保育類黃嘴角鴞仍存活，緊急送醫救援全力搶救中，模樣相當可愛。

台灣猛禽研究會去年9肯通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「金桔」停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住，基隆動保所會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現現巨大鳥網沿著山脊架設，範圍相當龐大，移除期間驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中1隻就是金桔，讓動保育界相當痛心。

由於七堵山區鳥網範圍太大，去年並未拆完，基隆市動保所今年1月13、14日及2月3日再執行淨山拆除鳥網行動，由台灣猛禽協會執行，邀集具實務經驗志工及專業人士組隊拆除，清除山區非法設置鳥網的高風險點。

動保所長陳柏廷表示，3天行動發現4隻鳥掛在鳥網上，3死1活，1隻保育類鳳頭蒼鷹、1隻台灣藍鵲及1隻鴿子死亡，黃嘴角鴞掛網多日十分虛弱，但還活著，由台灣猛禽協會帶回救治。

台灣猛禽協會表示，該黃嘴角鴞疑掛網太久，帶回後身體有點虛弱，必須餵食，還在救治中。

陳柏廷說，再發現野鳥掛網死亡，凸顯非法設置鳥網對鳥類生存安全造成即時且嚴重之危害，對於持續清除鳥網存在著必要性與迫切性。行動當日適逢降雨，山區道路及地面濕滑，攀爬與拆除作業風險顯著提升，增加現場執行難度，參與人員仍秉持安全第一原則，於嚴密分工與相互支援下，順利完成多處鳥網拆除任務。

陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反野生動物保育法相關規定，更可能造成鳥類誤捕、受傷甚至死亡，對生態系造成難以回復衝擊，將持續結合專業保育團體力量，定期規畫拆除鳥網行動，並與鳥類保育團體及警察機關加強橫向聯繫，透過巡查、通報及監控機制，防止鳥網再度設置，以有效降低非法捕捉行為發生。

台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽協會、基隆動保所組隊拆除山區非法設置鳥網，又發現保育鳥類掛網死亡。圖／基隆動保所提供

