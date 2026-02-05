珍稀候鳥「冠鷿鷈」停棲台東卑南溪口 縣府籲遊客勿打擾

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「冠鷿鷈」在台灣屬於稀有冬候鳥，過境停留時間短暫，對棲地品質與人為干擾相當敏感。圖／台東縣政府提供
「冠鷿鷈」在台灣屬於稀有冬候鳥，過境停留時間短暫，對棲地品質與人為干擾相當敏感。圖／台東縣政府提供

台東縣卑南溪口右岸的河口生態觀測池水域，近日鳥友發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，引起生態圈關注。縣府表示，接獲相關資訊後已掌握鳥類停留位置，並依循國家級濕地生態保育優先」的管理原則，啟動柔性勸導與人流分流措施，同時呼籲民眾近期暫時避免於該水域進行SUP、滑水等活動，降低對珍稀候鳥的干擾，也確保自身安全。

縣府指出，冠鷿鷈在台灣屬於稀有冬候鳥，過境停留時間短暫，對棲地品質與人為干擾相當敏感。此次鳥友發現的停棲地點，位於鄰近台東大堤觀景台南側湖區，屬卑南溪口國家級濕地範圍，不僅是候鳥重要的覓食與休憩棲地，也具有高度生態與保育價值，是需要被妥善守護的關鍵區域。

縣府進一步說明，近期河口生態觀測池偶有民眾從事SUP、滑水等水上活動，雖然屬於正當的休閒行為，但相關活動產生的動態、聲響及接近距離，恐影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至造成候鳥提早離開，對保育工作造成不利影響。

為兼顧水域活動需求，建議民眾可前往設施完善、環境相對安全的活水湖從事SUP等活動，在安全無虞的情況下享受戶外休閒，同時也為候鳥保留一處安靜、不受干擾的棲息空間。縣府也表示，後續將視冠鷿鷈停留狀況，加強現場宣導與說明，並持續與在地鳥友及相關團體保持聯繫，滾動掌握候鳥動態，適時調整管理與引導措施。

台東縣卑南溪口右岸的河口生態觀測池水域，近日鳥友發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，引起生態圈關注。圖／台東縣政府提供
台東縣卑南溪口右岸的河口生態觀測池水域，近日鳥友發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，引起生態圈關注。圖／台東縣政府提供

台東 濕地 生態保育
