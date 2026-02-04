家貓未植晶片將開罰 進出金門也須附登記證明

全台家貓今年未辦寵物登記將開罰。金門防疫所課長呂世志說，為防動物傳染病，犬貓進出金門須寵登制度施行已久，防疫所持續宣導寵登、飼主責任重要性，包括勿餵養遊蕩貓等。

根據動物保護法與農業部公告，民國114年1月1日起，飼主必須為家貓植入晶片辦理寵物登記，相關罰責今年起生效。而依據「動物及其產品進出金門馬祖地區檢查規則」，92年起犬隻進出金門應檢附寵物登記證明文件，108年起貓也納入。

金門縣動植物防疫所課長呂世志今天接受中央社採訪說明，為防止自中國大陸經金門走私貓狗到台灣以及防範狂犬病，進出金馬的貓狗都須有施打寵物晶片與狂犬病疫苗證明，因此在動保法將家貓納入強制寵登前，金門已長年宣傳寵物登記重要性。

呂世志表示，近年從金門走私動物情形已減少，但中國至今仍是狂犬病疫區，所以相關管制仍持續進行；他也說，寵物登記能在寵物走失時透過掃描晶片聯繫飼主，也有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

針對金門可見許多遊蕩貓，呂世志指出，許多民眾飼養遊蕩貓導致數量難下降，「遊蕩貓可能會有攻擊、騷擾幼鳥等野生動物等行為」，在中央有相關修法前只能呼籲民眾不要餵養，或者勸導帶遊蕩貓做寵物登記，負起飼主管理責任。