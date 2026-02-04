快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

家貓未植晶片將開罰 進出金門也須附登記證明

中央社／ 金門4日電
根據動物保護法與農業部公告，民國114年1月1日起飼主必須為家貓植入晶片辦理寵物登記。圖為金門民眾帶家貓至金門縣動植物防疫所施打晶片。中央社
全台家今年未辦寵物登記將開罰。金門防疫所課長呂世志說，為防動物傳染病，犬貓進出金門須寵登制度施行已久，防疫所持續宣導寵登、飼主責任重要性，包括勿餵養遊蕩貓等。

根據動物保護法與農業部公告，民國114年1月1日起，飼主必須為家貓植入晶片辦理寵物登記，相關罰責今年起生效。而依據「動物及其產品進出金門馬祖地區檢查規則」，92年起犬隻進出金門應檢附寵物登記證明文件，108年起貓也納入。

金門縣動植物防疫所課長呂世志今天接受中央社採訪說明，為防止自中國大陸經金門走私貓狗到台灣以及防範狂犬病，進出金馬的貓狗都須有施打寵物晶片與狂犬病疫苗證明，因此在動保法將家貓納入強制寵登前，金門已長年宣傳寵物登記重要性。

呂世志表示，近年從金門走私動物情形已減少，但中國至今仍是狂犬病疫區，所以相關管制仍持續進行；他也說，寵物登記能在寵物走失時透過掃描晶片聯繫飼主，也有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

針對金門可見許多遊蕩貓，呂世志指出，許多民眾飼養遊蕩貓導致數量難下降，「遊蕩貓可能會有攻擊、騷擾幼鳥等野生動物等行為」，在中央有相關修法前只能呼籲民眾不要餵養，或者勸導帶遊蕩貓做寵物登記，負起飼主管理責任。

金門 寵物 狂犬病疫苗 晶片
嘉義超商驚見「橘貓店長」 站門口討罐罐融化全網：好想帶回家

有網友在嘉義車站附近的超商前，發現一隻親人的橘貓，每當有人經過時，牠就會發出標準且洪亮的「喵」聲，彷彿在說「歡迎光臨」，影片曝光後融化大批網友，直呼這根本是最佳招財貓。不過，也有熟悉貓咪習性的專家指出，貓咪這類叫聲除了打招呼外，更可能是在表達「肚子餓了」或「討罐罐」的訴求。

新北新店動物之家轉型智慧健康中心 年底完成設計

新北市府農業局今天表示，新店動物之家因為結構老舊、排水不良、衛生條件不足，將改造並新建智慧健康照護中心。以智慧化的診療與...

提升野生動物救援量能 新北首座野生動物救傷收容中心3月啟用

新北每年逾6千件動物救傷案，位於三芝的野生動物救傷收容中心今年3月將啟用，補足野生動物救援與醫療量能。設計上，除設置專業...

袋鼠狗悲劇何時休？民團籲：山豬吊也應比照捕獸夾全面禁

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，野外動物受傷以誤入捕獸夾、山豬吊等陷阱為大宗，三腳狗、失去前肢的袋鼠狗愈來愈多，政府應...

珍貴紀錄！最南端林邊溪流域一處香澤蘭草生地觀測瀕危物種草鴞

台灣唯一在草地上築巢貓頭鷹「草鴞」又稱為「猴面鷹」是瀕危物種，林業及自然保育署屏東分署委託屏東科技大學野生動物保育研究所...

