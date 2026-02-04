快訊

嘉義超商驚見「橘貓店長」 站門口討罐罐融化全網：好想帶回家

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，貓咪短促的叫聲多為打招呼，但若出現拉長音或連續叫聲，通常代表有「吃飯」或「討摸」等具體訴求。示意圖／Ingimage
專家指出，貓咪短促的叫聲多為打招呼，但若出現拉長音或連續叫聲，通常代表有「吃飯」或「討摸」等具體訴求。示意圖／Ingimage

有網友在嘉義車站附近的超商前，發現一隻親人的橘貓，每當有人經過時，牠就會發出標準且洪亮的「喵」聲，彷彿在說「歡迎光臨」，影片曝光後融化大批網友，直呼這根本是最佳招財貓。不過，也有熟悉貓咪習性的專家指出，貓咪這類叫聲除了打招呼外，更可能是在表達「肚子餓了」或「討罐罐」的訴求。

原PO在Threads上分享這段超萌畫面，只見一隻橘白相間的貓咪端坐在超商門口的OPEN將公仔旁，每當有路人靠近，牠便會抬頭發出清脆的叫聲，且還會主動蹭人撒嬌，模樣相當討喜。許多當地網友一眼認出這位「橘貓店長」，表示牠經常出沒在該超商與隔壁的寄車行附近，是附近有名的親人貓咪，甚至被稱為「迎賓喵」。

影片引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「真的好像在說『緩～迎光臨』」、「聲音好標準，工讀生快出來」、「這根本是招財貓本人」、「生意難做，店長都親自出來喵了」；更有不少人笑稱，這隻貓咪根本是在向路人收「過路費」，必須買肉泥或罐罐才能通過。

根據「貓老闆の貓式生活」網站解析，貓咪的叫聲其實隱藏著不同的含義。一般而言，短促的「喵（Meow）」聲通常是貓咪模仿人類打招呼的方式，特別是對著熟識的人類；但如果是多次或拉長的叫聲（Mewo—Mewo—），則多半是在表達強烈的訴求。以這隻超商橘貓為例，若牠站在超商門口對著人不斷喵喵叫，且伴隨著磨蹭或尾巴豎起的動作，除了打招呼外，極有可能是因為肚子餓了，正在向好心人「討飯吃」。

雖然這隻橘貓相當受歡迎，但也有愛貓人士在留言區提醒，公布詳細地點可能會引來虐貓魔人的關注，呼籲大家若有緣遇到，可以適度互動或餵食（若經店家同意），但切勿過度打擾或將其帶走，讓這位可愛的「貓店長」能繼續在熟悉的環境中快樂生活。

