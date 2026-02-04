新北新店動物之家轉型智慧健康中心 年底完成設計

新北市府農業局今天表示，新店動物之家因為結構老舊、排水不良、衛生條件不足，將改造並新建智慧健康照護中心。以智慧化的診療與照護收容動物，預計今年底才會完成規劃設計。

市府農業局長諶錫輝今天在市政會議專案報告表示，近年動物之家硬體設施已陸續轉型，成為具備不同功能的專業特色中心，提供動物最妥適的照護。

他說，三芝動物之家鄰近北海岸，周邊野生動物生態豐富，今年第一季將完成啟用為「北海岸野生動物救傷收容中心」，補足野生動物救援與醫療量能。除設置專業野生動物醫療空間，也有鳥禽、小型哺乳動物空中廊道，接近自然的復原環境有助於後續野放。

市政府動物保護防疫處表示，中和動物之家也將於第二季啟用長照與復健中心，對高齡、重症、行動不便或長期照護需求的犬貓，提供無障礙且妥適的照顧環境，讓毛寶貝有尊嚴的終老。

動保處說，第三季將於板橋區設置熟齡貓與家居貓的友善環境空間示範，透過展覽互動、沉浸式體驗，推廣正確的飼養與衛教觀念，讓飼主學習如何改善家貓生活環境。

動保處長楊淑方接受電訪說，新店動物之家將優化舊有建築、新建智慧照護中心，除日式禪風建築，融入防鳥類窗殺設計，將來居住環境、診療設備、健康監測都智慧化，動物也以穿戴式項圈監測心律、體溫、活動量。因涉及山坡地水土保持工程，今年底前才會完成規劃設計。

動保處副處長鮑海妮接受中央社記者訪問表示，雖建立完善收容與照顧機制，但也擴大源頭管理，動保處與數位發展部合作開發AI（人工智慧）寵物認養媒合系統，依據寵物特性與認養者需求相互配對，增加媒合機率，才能減輕棄養壓力。