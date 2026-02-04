提升野生動物救援量能 新北首座野生動物救傷收容中心3月啟用

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2020年9月曾接獲通報，有民眾在石門區濱海公路旁有野生梅花鹿跌落在排水箱涵內，駐區獸醫謝弘斌先以吹箭將梅花鹿麻醉後，動保員再與熱心民眾協力將梅花鹿自排水管抬到救援車上，完成救援脫困任務。圖／新北市動保處提供
新北每年逾6千件動物救傷案，位於三芝的野生動物救傷收容中心今年3月將啟用，補足野生動物救援與醫療量能。設計上，除設置專業野生動物醫療空間，也為小型哺乳動物規畫動物空中廊道，設置兩棲爬蟲類室外水池與可容納鳥類猛禽的收容設施，營造接近自然的復原環境有助於後續野放。

新北市農業局長諶錫輝今天在市政會議專案報告，以「動保五安-打造全安動保Fun城市」為題，諶錫輝表示，三芝動物之家鄰近北海岸，周邊野生動物生態豐富，將於3月啟用新北首座北海岸野生動物救傷收容中心，補足野生動物救援與醫療量能。

過往接獲野生動物救治案件，皆是各動物之家出動救援，或是送至新北毛寶貝醫療中心，沒有適合地點可做專業收容救治，加上野生動物較敏感，不適合一直移動，會影響康復狀況。動保處表示，三芝野生動物救傷收容中心是由打造台北動物園的工作團隊設計，符合野生動物救傷收容環境，未來只要接獲救援案件，就可移至三芝專案照顧。

動保處舉例，2020年9月曾接獲通報，有民眾在石門區濱海公路旁有野生梅花鹿跌落在排水箱涵內，由於箱涵太深，鹿隻無法自行脫困，當時現場箱涵深達2公尺，而且距離排水管出口約有25公尺，動保員唐俊源進入涵洞內，駐區獸醫謝弘斌先以吹箭將梅花鹿麻醉後，動保員再與熱心民眾協力將梅花鹿自排水管抬到救援車上，完成救援脫困任務。

此外，諶錫輝表示，中和動物之家也將為全國首創於收容體系中設置長照與復健中心，主要針對收容所內逐漸高齡、重症、行動不便或長期照護需求的犬貓，提供更妥適的照顧環境。透過無障礙空間設計、自然採光與分區照護，讓動物在收容期間能維持基本生活品質，降低緊迫與二次傷害。同時也導入專業獸醫評估與照護流程，讓無法立即被認養的動物，仍能獲得尊嚴且穩定的照顧，實際落實對生命全週期的重視，讓動物照護不只停留在收容，而是照顧到生命的最後一段路。

位於三芝的野生動物救傷收容中心今年3月將啟用，除設置專業野生動物醫療空間，也為小型哺乳動物規畫動物空中廊道，設置兩棲爬蟲類室外水池與可容納鳥類猛禽的收容設施。圖／新北市動保處提供
