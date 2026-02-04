提升野生動物救援量能 新北首座野生動物救傷收容中心3月啟用

新北每年逾6千件動物救傷案，位於三芝的野生動物救傷收容中心今年3月將啟用，補足野生動物救援與醫療量能。設計上，除設置專業野生動物醫療空間，也為小型哺乳動物規畫動物空中廊道，設置兩棲爬蟲類室外水池與可容納鳥類猛禽的收容設施，營造接近自然的復原環境有助於後續野放。

新北市農業局長諶錫輝今天在市政會議專案報告，以「動保五安-打造全安動保Fun城市」為題，諶錫輝表示，三芝動物之家鄰近北海岸，周邊野生動物生態豐富，將於3月啟用新北首座北海岸野生動物救傷收容中心，補足野生動物救援與醫療量能。

過往接獲野生動物救治案件，皆是各動物之家出動救援，或是送至新北毛寶貝醫療中心，沒有適合地點可做專業收容救治，加上野生動物較敏感，不適合一直移動，會影響康復狀況。動保處表示，三芝野生動物救傷收容中心是由打造台北動物園的工作團隊設計，符合野生動物救傷收容環境，未來只要接獲救援案件，就可移至三芝專案照顧。

動保處舉例，2020年9月曾接獲通報，有民眾在石門區濱海公路旁有野生梅花鹿跌落在排水箱涵內，由於箱涵太深，鹿隻無法自行脫困，當時現場箱涵深達2公尺，而且距離排水管出口約有25公尺，動保員唐俊源進入涵洞內，駐區獸醫謝弘斌先以吹箭將梅花鹿麻醉後，動保員再與熱心民眾協力將梅花鹿自排水管抬到救援車上，完成救援脫困任務。