袋鼠狗悲劇何時休？民團籲：山豬吊也應比照捕獸夾全面禁

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，野外動物受傷以誤入捕獸夾、山豬吊等陷阱為大宗，三腳狗、失去前肢的袋鼠狗愈來愈多，政府應正視獵具危害議題。捕獸夾已全面禁止，現行動保法禁用山豬吊，但買賣等源頭卻未禁止，民團籲中央修法加嚴，禁止輸入、製造、販賣、持有山豬吊，從源頭管理，避免動物受傷悲劇一再發生。

林憶珊說，捕獸夾、山豬吊已禁用，但在山區私設陷阱未斷絕，造成野生動物及流浪犬貓被夾傷、斷肢或死亡。台灣山區許多三腳犬貓讓人心痛，呼籲驅趕動物以人道方式優先，不該逆著國際潮流走。

政府考量到農損防治與原民文化，未完全禁止山豬吊，林憶珊說，「山豬吊不長眼」仍會誤傷無辜動物，往往非死即傷，盼政府能比照捕獸夾，全面禁止山豬吊的持有、販售與使用。

林憶珊收養4隻浪犬，其中三腳狗「小熊」就是誤入山豬吊陷阱而截肢，個性仍相當親人，她說，傷殘毛孩沒有想像中那麼難照顧，「小熊雖然曾被人類嚴重傷害，依然信任著人類，展現堅韌生命力」。

民間愛狗人士吳姓女子照顧140隻缺腳狗，缺2腳以上有50多隻，成立「小三俱樂部」推廣認養，她觀察「雖然這群狗兒身體有殘缺，仍勇敢地活著」。

吳女狗園收容140隻殘缺的狗，除了三腳狗，缺前肢的「袋鼠狗」也為數不少，還有僅剩一隻後腳沒被截斷的單腳狗，這些狗正一點一滴重拾對人的信任。

去年12月，動保團體在板橋華江寵物公園辦「受害毛寶貝狗聚」，期待讓還在等家的殘缺毛孩被看見、被疼惜，期待有一天別再有因獸夾陷阱而受傷的毛孩。吳女說，使用捕獸夾、山豬吊是違法行為，還是有人在用，公部門執法、查緝、斷源頭力道仍要加強。

根據「動物保護法」及「野生動物保育法」，任何人不得使用獸夾捕捉動物，新北市動物保護自治條例更規定「任何人不得於新北市內製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質的套索陷阱」，改良式獵具山豬吊也禁止，比全國規定更嚴。

新北動保處長楊淑方說，仍有可能是民眾在其他縣市購買山豬吊，拿到新北使用，建議透過動保法修法，納入電商平台的連帶責任，強化源頭管理。