珍貴紀錄！最南端林邊溪流域一處香澤蘭草生地觀測瀕危物種草鴞

台灣唯一在草地上築巢貓頭鷹「草鴞」又稱為「猴面鷹」是瀕危物種，林業及自然保育署屏東分署委託屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授洪孝宇團隊執行高屏地區草鴞保育，近日在林邊溪流域觀測到黃褐羽色草鴞亞成雌鳥，在草生地築巢並繁殖育雛，是目前已知台灣最南端繁殖觀測案例。

冬季枯黃草生地上，身披淺棕色絨毛草鴞幼鳥融入地景中，若非草鴞從草叢中飛起，神祕身影極難被察覺。林保署屏東分署指出，過去繁殖紀錄多集中高屏溪流域，這次在林邊溪流域發現的巢位是非典型的白茅優勢草地，親鳥在一片以外來種植物香澤蘭為主草生地中，巧妙利用零星白茅草叢構築新生命，展現草鴞在棲地選擇與生命周期強大適應力。

研究團隊發現後架設4G自動相機遠端監測，完整記錄幼鳥成長影像，幼鳥滿月時，進行型質測量、健康檢查與上腳環作業。這些工作如同為幼鳥核發「身分證」，讓研究團隊能持續追蹤其離巢後的生存狀況，掌握高屏地區草鴞族群動態。

研究團隊指出，先前在高屏溪流域監測資料顯示，適合草鴞繁殖的白茅優勢草地極有限，大多已有成鳥占據，幼鳥離巢後須離開親鳥的領域，但在現有棲地飽和情況，只能暫時待在較差的環境，可能導致幼鳥存活率降低。

研究團隊表示，在林邊溪流域發現亞成體的草鴞繁殖，雖然擴大草鴞已知分布區，但該環境長滿外來種香澤蘭，巢中也只有兩隻幼鳥，低於平均的3到5隻，顯示可能屬於較差的棲地。

屏東分署表示，這起非典型繁殖案例發現，印證推動「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。

屏東分署自2022年起嘗試白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地。由於草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，屏東分署將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮納入守護版圖。

林保署屏東分署表示，農友若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金；歡迎2月3日、2月4日，在新埤、枋寮有興趣的農友，點擊報名連結（https://forms.gle/fcgJXvukzcBD4xLt7）參加說明會。