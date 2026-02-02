聽新聞
0:00 / 0:00
影／新竹新豐海岸今再現1鯨豚擱淺死亡 採樣釐清死因
新竹縣新豐海岸今天中午發現一隻鯨豚擱淺沙灘，海巡署人員獲報前往現場，眾人發現身長約1米多的鯨豚已經明顯死亡，將於現場採樣完成後，近一步檢驗以判定死因。
海巡署接獲新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠通報，在新豐雙新自行車道新豐端、靠近海巡哨所前方，發現一隻已死亡的鯨豚。葉期忠表示，今天有民眾在海邊看見後，趕緊通報在地村長後，他再協助通報海保署桃竹工作站，目前已有單位到現場處理中。
葉期忠表示，過去2年該地曾多次發現海豚擱淺，今天出現的地點已累計第4條。他提到，鯨豚協會曾分析，這些海豚多半是在新竹外海迷航，解剖後多發現肚腹空，有肚子餓的狀況。至於這次擱淺的鯨豚，後續將由鯨豚協會協助現場處理及解剖分析。
葉期忠說，他印象中2年前曾發現一條約3米長的大海豚，當時也是海巡人員到場， 先拉起封鎖線後，等待鯨豚協會人員現場採樣並解剖檢驗分析。
新竹縣政府農業處表示，海保署會派專業人員採樣了解死因，於縣府同意後，海巡人員會就地擇適當地點掩埋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言