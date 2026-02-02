影／新竹新豐海岸今再現1鯨豚擱淺死亡 採樣釐清死因

新竹縣新豐海岸今天中午發現一隻鯨豚擱淺沙灘，海巡署人員獲報前往現場，眾人發現身長約1米多的鯨豚已經明顯死亡，將於現場採樣完成後，近一步檢驗以判定死因。

海巡署接獲新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠通報，在新豐雙新自行車道新豐端、靠近海巡哨所前方，發現一隻已死亡的鯨豚。葉期忠表示，今天有民眾在海邊看見後，趕緊通報在地村長後，他再協助通報海保署桃竹工作站，目前已有單位到現場處理中。

葉期忠表示，過去2年該地曾多次發現海豚擱淺，今天出現的地點已累計第4條。他提到，鯨豚協會曾分析，這些海豚多半是在新竹外海迷航，解剖後多發現肚腹空，有肚子餓的狀況。至於這次擱淺的鯨豚，後續將由鯨豚協會協助現場處理及解剖分析。

葉期忠說，他印象中2年前曾發現一條約3米長的大海豚，當時也是海巡人員到場， 先拉起封鎖線後，等待鯨豚協會人員現場採樣並解剖檢驗分析。