立春魚苗放養期易爆發魚類傳染病 高雄動保處強化魚病防疫診療

即將迎接春天，此時正是養殖漁業魚苗放養黃金期，但氣候不穩定易導致魚苗傳染病疫情，如神經壞死病毒和虹彩病毒。高市動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，若發現魚隻體色變深、泳姿異常、靠岸邊浮游或死亡時，別急亂投藥，應盡速帶至魚病檢驗站做水質檢測與疾病診療。

動保處表示，時節將進入立春，春季為養殖漁業魚苗放養黃金期，但氣候未穩定，溫差變化過大易導致魚隻緊迫造成免疫力下降，此外放養密度過高、投餌過量也容易導致水質惡化，徒增魚隻染疫風險。

養殖漁民陳先生表示，過去曾於立春時節放養魚苗，但放養不久後即發生疫情導致嚴重損失，進而尋求動保處協助，經動保處輔導後，他減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，配合每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，目前平均每分地的養殖池可增加近2成的育成率，長期下來的獲利增加。