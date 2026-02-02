快訊

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

立春魚苗放養期易爆發魚類傳染病 高雄動保處強化魚病防疫診療

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供
動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供

即將迎接春天，此時正是養殖漁業魚苗放養黃金期，但氣候不穩定易導致魚苗傳染病疫情，如神經壞死病毒和虹彩病毒。高市動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，若發現魚隻體色變深、泳姿異常、靠岸邊浮游或死亡時，別急亂投藥，應盡速帶至魚病檢驗站做水質檢測與疾病診療。

動保處表示，時節將進入立春，春季為養殖漁業魚苗放養黃金期，但氣候未穩定，溫差變化過大易導致魚隻緊迫造成免疫力下降，此外放養密度過高、投餌過量也容易導致水質惡化，徒增魚隻染疫風險。

養殖漁民陳先生表示，過去曾於立春時節放養魚苗，但放養不久後即發生疫情導致嚴重損失，進而尋求動保處協助，經動保處輔導後，他減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，配合每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，目前平均每分地的養殖池可增加近2成的育成率，長期下來的獲利增加。

動保處長葉坤松表示，特定魚隻傳染病如神經壞死病毒及虹彩病毒常好發於魚苗養殖階段，漁民可於立春開工時做好防疫措施，能有效降低魚苗染疫的風險。他呼籲，當發現魚隻體色變深、泳姿異常、靠岸邊浮游或發生死亡時，千萬別病急亂投藥，應盡速將病魚帶至動物防疫機關做詳細檢查以確定病因。目前動保處在鳳山、永安及林園等地區均設有魚病檢驗站，提供養殖漁民水質檢測與疾病診療服務。

動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供
動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供
動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供
動保處提醒，漁民應減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內。圖／高雄市動保局提供

水質 漁民 病毒

延伸閱讀

國際刺蝟日 新北動保處推特寵登記送新北幣籲不棄養

首任所長早被認養 新北猴硐貓公所重新開張…將再票選貓所長

台中飼主痛毆黑狗 動保處：犬隻已收容安置 最重罰34萬列黑名單

黑狗被鐵條痛打 動保處與民代連夜救出的是AB狗？

相關新聞

立春魚苗放養期易爆發魚類傳染病 高雄動保處強化魚病防疫診療

即將迎接春天，此時正是養殖漁業魚苗放養黃金期，但氣候不穩定易導致魚苗傳染病疫情，如神經壞死病毒和虹彩病毒。高市動保處提醒...

玉山積雪 鄭明典分享「黃色閃電」黃喉貂腳印

這波冷氣團氣溫加上水氣條件夠，高山下雪。中央氣象署指出，玉山氣象站昨天傍晚17時20分起下雪，今天上午6點前下雪，到上午...

可親近動物的休閒農場TOP 10 過年親子出遊必收

大人小孩過年期間想要出遊，卻不知道去哪裡嗎？《網路溫度計DailyView》小編盤點可親近動物的休閒農場，喜歡卡皮巴拉、羊駝的人千萬別錯過！

國際刺蝟日 新北動保處推特寵登記送新北幣籲不棄養

每年2月2日是國際刺蝟日，愈來愈多人養刺蝟當寵物，新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和員山公園登山步道旁樹林中，發現1隻...

首任所長早被認養 新北猴硐貓公所重新開張…將再票選貓所長

新北猴硐貓公所因委外經營單位提前解約，今天終有動保團進駐而重新開張；動保處表示，首任所長橘貓「銅鑼燒」早被人認養走，將再...

台東黑尾鷗攜帶「隨身杯」 眼尖鳥友發現釣魚線纏繞…恐活不下去

台東卑南溪口近日有鳥友拍攝到一隻黑尾鷗，疑似被釣線及保麗龍纏繞住，宛如隨身攜帶著一個杯子，影響其正常行動與覓食能力，讓鳥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。