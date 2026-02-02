國際刺蝟日 新北動保處推特寵登記送新北幣籲不棄養

每年2月2日是國際刺蝟日，愈來愈多人養刺蝟當寵物，新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和員山公園登山步道旁樹林中，發現1隻小刺蝟疑似走失，熱心民眾立即將刺蝟送往動保處，經檢視無晶片且貼公告協尋7日無人認領後委請「臺灣刺蝟照護推廣協會」協助收容安置。動保處提醒，刺蝟非保育類動物，隨意疏縱已違反新北市動物保護自治條例，最高可處1萬5千元罰鍰。

「台灣刺蝟照護推廣協會」理事長黃士玲表示，非犬貓動物飼養比率逐年增加，刺蝟做為常被低估照護難度的物種，往往源自資訊不足、錯誤飼養方式、疾病無法獲得適當的處理以及繁殖跟販賣未能同步完善，導致棄養與緊急救援案件逐年增加。希望透過正確的飼養指引落實「懂牠再養牠」、「終養不棄養」、「愛牠就陪牠到老」。

刺蝟為夜行性哺乳動物，原生分佈於歐洲、阿拉伯沙漠地區、中亞及非洲，具防禦性尖刺。刺蝟多被作為寵物，常見品種為非洲迷你刺蝟。