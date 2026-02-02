可親近動物的休閒農場TOP 10 過年親子出遊必收

與動物相遇的過年假期提案

在城市與螢幕之間奔波久了，越來越多人開始嚮往能「真正接觸自然」的旅行方式。比起走馬看花式的景點打卡，能近距離與動物互動、親手餵食，認識動物生態，感受牠們的溫度與生命力，成了近年親子族群與療癒系旅遊的熱門選項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點可親近動物的十大休閒農場，從可愛萌寵到大型家畜，過年期間走進最有溫度的休閒農場，找回久違的慢生活節奏，也為假期留下最真實、最療癒的回憶。

No.10 走馬瀨農場

翻攝FB／走馬瀨農場

地址：台南市大內區二溪里唭子瓦60號

營業時間：24小時全天開放（遊憩設施：平日9:00～17:00、假日8:00～17:00）

走馬瀨農場原為西拉雅平埔族大武壠社故居地，地處曾文溪與大埔溪、後堀溪交會處，佔地足足有120公頃、約為4個台北大安森林公園。早期以專業種草起家，後期逐漸轉型為觀光休閒農場。園區內除了有放牧區、蜜蜂生態區、可愛動物園、獨角仙生態區，今年寒假更升級夢幻室內親子館、繽紛滑草場等設施，還有彩虹馬、花田造景等必拍打卡點，吃喝玩樂都能在這裡獲得滿足。

有網友也特別推薦，「農場佔地廣闊，內有可愛動物區餵食互動，超大的草原可以野餐、放風箏，還有很多遊樂設施與展區」、「動物都顧的很好毛色都好漂亮，那個牛牛也好可愛還會看鏡頭，覺得動物們都處在一個很chill的狀態」、「只能給五星好評！超棒的表演秀（烏克蘭特技＆哈薩克飆馬），馬術表演兩場都看（每次都熱血沸騰，第二次還騎到馬），還有情緒價值給滿的主持人」。

No.9 張美阿嬤農場

翻攝FB／張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間：9:00～17:00（2/16除夕休園）

2016年開園的張美阿嬤農場，初期以種菜、拔菜等農事體驗、推動食農教育為主，後來引進動物，結合400坪日式庭院造景、和服體驗，在網路上聲名大噪，被網友稱為「台版奈良」。不僅有可愛指數爆表的水豚、狐獴、袋鼠、柯爾鴨、梅花鹿、笑笑羊、熊貓羊、泰迪羊、昏倒羊等十多種動物可以餵食或互動，還有蔥油餅、竹筒飯、搗麻糬、三色芋圓、手洗愛玉等DIY手作課程、拔菜體驗等，成為許多親子放鬆兼放電的好去處。

先前張美阿嬤農場分家，創辦人張美的兒子王逢昇另經營樹懶餐廳（萌寵農場），但王男近日被爆出2023年曾使用空拍機投毒，造成動物誤食死亡，成為網路延燒話題。Threads上有網友透露，「認明綠色制服有員工證的才是原本的張美阿嬤。今年9月去過原本的張美阿嬤，員工們都很熱情介紹動物的喜好，感覺本身都是喜愛動物的人，還會分享冷知識，對動物也都很溫柔，是體驗最好的農場」，不過也有其他人表示，「有一說一，樹懶餐廳蠻好玩的，場地很大，動物很多，也都沒有異味，下次還會想再去」。

No.8 飛牛牧場

翻攝FB／飛牛牧場

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

營業時間：8:00～19:00

中部青年酪農村在1995年正式轉型為飛牛牧場，佔地面積高達120公頃，以自然、健康、歡樂作為經營理念，其中「飛」代表蝴蝶、「牛」代表乳牛，希望透過三生（生活、生產、生態）一體與三育（培育、保育復育、教育）並重的發展策略，遊客可以在一望無際的草原呼吸新鮮空氣，近距離觀賞牧場內飼養的荷蘭牛、娟姍牛，以及蝴蝶、兔子、綿羊、黑山羊等動物，還可以幫忙牛媽媽擠牛奶、餵小牛喝牛奶，體驗彩繪小牛瓷器存錢筒等活動。

Google評論上也有遊客分享遊玩心得，「風景美麗，空氣清新，動物可愛又親人。擠牛奶體驗很有趣。火鍋很好吃，湯頭鮮甜」、「適合帶小孩來跟動物接觸，可以餵羊、鴨子，還可以擠牛奶，有很多活動是有排定時間以及人數限制的，記得參考入園時發的地圖，上面都有時刻表」。

No.7 千巧谷牛樂園牧場

翻攝FB／千巧谷牛樂園牧場

地址：雲林縣崙背鄉東興182之32號

營業時間：平日9:00～19:00、假日9:00～20:00

千巧谷牛樂園牧場地點位於雲林縣崙背鄉，將原有的歐風烘焙坊結合牧場經營，不僅能買到曾榮獲台灣百大糕餅伴手禮金質獎、雲林十大伴手禮的花生餅、鮮奶酥等美食，大人小孩也能免費入園，體驗玩沙、餵魚、與牛隻互動的樂趣。園區內還有舊屋再造的特色屋、舊農舍再造的披薩咖啡廳、隨處可見的大型乳牛公仔，搭配乳牛成長知識導覽，讓遊客來到這裡能更加認識牛奶從製造到生產的過程。

此外，千巧谷牛樂園牧場還有採用太陽能板發電的小火車等設施，百萬YouTuber Andy也曾到訪體驗。許多網友表示，「園內可以餵魚、餵牛，還有遊園小火車，小火車每人100元，一圈大約7分鐘，還有小朋友玩的沙坑，要自備玩具，非常值得推薦前往」、「園區不大但是可以吃吃逛逛的設施蠻多，食物也不貴，帶小孩還有小火車、沙坑可以玩，也能買一把牧草餵牛也不貴，雖然有動物但是環境維持的很好沒有什麼臭味」。

No.6 三富休閒農場

翻攝FB／紫森林-三富休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號

營業時間：僅開放住客入園，入住當日13:30後可入園，退房後可停留至12:30

1989年正式成立的三富休閒農場，因緊鄰仁山植物園與新寮瀑布，豐富自然生態吸引不少人前來旅遊。農場內除了紫屋森林庭園可以餵魚、觀賞美景，也有朱鸝、八色鳥、黑枕藍鶲等鳥類現蹤。如果選擇在此住宿，不妨可以參加夜間生態導覽，由專業導覽人員帶你近距離觀察青蛙、螢火蟲等夜行性動物。

三富休閒農場每年9至10月開放遊客摘採有機柚子、製作有機柚醬，其中採柚收入全數捐給公益團體。另外還有高空繩索、彩繪青蛙響板、葉拓T-shirt等體驗活動，讓旅程留下美好回憶。許多部落客也發文分享，「來到三富農場可以賞螢，玩水撈魚撈蝦和採柚子，每個季節都有不一樣的玩法」、「園區真的太大了，玩水餵魚走森林步道，生態導覽、餵鴨、看螢火蟲、下午茶、DIY這些全包」。

No.5 新光兆豐休閒農場

翻攝FB／新光兆豐休閒農場-拓村泉旅

地址：花蓮縣鳳林鎮林榮里永福街20號

營業時間：8:30～17:00

新光兆豐休閒農場地處花東縱谷，佔地約726公頃，分為拓村泉旅、墾夢莊園兩大區域，其中墾夢莊園擁有大草原、歐式花園、歡樂鳥園及開心動物園等景點。除了有美麗的湖畔落羽松可以打卡拍照，喜歡恐龍的人也絕對不能錯過「侏羅紀公園」，大草坪上散落逼真的恐龍雕像，站在旁邊宛如置身恐龍世界；在歡樂鳥園則可見到上百種、逾兩千隻的鳥類，如鸚鵡、藍腹鷴、紫嘯鶇等；走進開心動物園，也能近距離互動、觀賞水豚、浣熊、羊駝、迷你馬、黑肚綿羊等動物。農場腹地廣大，可使用自行車、電動車、小火車等方式遊覽。

有網友分享，「旅程中最期待的行程，因為下雨稍微有點掃興，不過服務人員態度很好，租台遊園車也很方便，浣熊和其他小動物真的很可愛！」除了網友討論之外，新光兆豐農場稽查長前往2025年香港觀光博覽會時遭到當地政府扣押，也帶動農場在網路上的討論聲量。

No.4 綠世界生態農場

翻攝FB／綠世界生態農場 ＦＡＣＥＢＯＯＫ

地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾溢子7鄰20號

營業時間：8:30～17:00（售票至16:00）

綠世界生態農場為亞洲最大且物種規模最豐富的亞熱帶雨林生態園區，超過三分之二的區域保留原始森林與湖泊，同時使用節能減碳的綠建築，致力復育瀕臨絕種的台灣特有種，自2004年開幕以來，一直是許多爸媽帶著孩子認識動物的遊憩場所。最靠近入口的天鵝湖區有天鵝、雁鴨等在湖泊游泳；鳥類生態公園模擬鳥類生態環境，大嘴鳥、黑鳳冠雉等上百種鳥類在空中翱翔；蝴蝶生態公園孕育鳳蝶、蛇頭蛾等上百種蝴蝶；水生植物公園則網羅五百餘種水生植物，包含光葉水菊、台灣萍蓬草、埃及紙莎草等；大探奇區的變色龍、國內外蘭花、百年仙人掌等也是必拍景點；最後還有生物多樣性探索區，從樹蛙、守宮、食人魚、無腳蜥蜴到非洲巨蟒都能近距離觀察。

綠世界提供動物生態解說、鵜鶘餵食秀、羊駝散步等體驗活動開放民眾參加，Google評論區也有高達4.6顆星的評價。有網友更指出，「園區內的動物看起來都相當健康、有活力，無論是毛色或精神狀態，都沒有看到動物生病的情況，讓人可以很安心地近距離欣賞與觀察」。

No.3 埔心牧場

翻攝FB／埔心牧場

地址：桃園市楊梅區高榮里幼獅路一段439號

營業時間：9:00～17:00（每週三休園，新年有營業異動）

埔心牧場萌萌村入口擺放吸睛的五米高大豚神，往前走便能漫遊四大主題療癒家園：零距離與水豚、羊駝、麝香豬、四腳羊、迷你馬、騎乘馬、紅大袋鼠、巴貝多綿羊、努比亞山羊等動物親密接觸，觀察兩棲爬蟲物種生活方式，走到可愛動物區與兔子、浣熊、黑白相間的乳牛打招呼。最後也別忘記參加賽金豬&賽福羊活動，猜猜誰是跑得最快的冠軍選手，體驗牛仔趕羊秀、榨乳解說活動，不論是大人還是小孩，都能玩得不亦樂乎。

除此之外，牧場也提供森林水彈槍戰場、親子造型電動車、電玩遊戲時光屋、毛孩蹦樂園等活動與設施，讓同事、情侶、親子、毛小孩都能歡度快樂時光。有網友分享，「維持一整個牧場的營運不容易，場地持續在調整規劃，跟幾年前改變很多！跟水豚君及羊駝的互動感覺很不錯，大草原很舒心，離幼獅交流道很近，開車來很方便，停車空間也夠，很適合帶小朋友們來消耗體力及散心！」

No.2 初鹿牧場

翻攝FB／初鹿牧場

地址：台東縣卑南鄉明峰村牧場1號

營業時間：8:00～17:00（各項體驗活動時間至16:30）

初鹿牧場希望創造出多元化、享受教育及大自然的親子牧場，在園區內設有可以餵食牧草的兔子區、觀賞的動物區、放牧區和可愛動物區，還有家庭實用的檸檬香茅清潔劑、外出必備的天然精油防蚊液、自然療癒的薄荷盆栽、小孩喜歡的彩繪動物撲滿及療癒放鬆的動物數字油畫等DIY課程，最棒的是這裡也有付費滑草場，讓你盡情放飛自我，體驗在草原急速奔馳的快感。如果想要填飽肚子，還有初鹿鮮奶、霜淇淋、鮮奶雞蛋糕、鮮奶火鍋等特色美食可以大快朵頤。

網友對於初鹿牧場也留下不錯的印象，「牧場地大草原一望無際，走進去就有種放鬆的感覺，空氣清新、景色舒服，尤其看著牛群悠閒吃草的畫面真的很療癒。這裡最有趣的體驗就是餵動物，可以買牧草餵乳牛、餵小動物，跟平常在都市看到的完全不一樣，對小朋友來說超有吸引力」。

No.1 清境農場

翻攝FB／清境農場 Qingjing Farm

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：8:00～17:00

清境農場是近一年可親近動物的休閒農場網路聲量冠軍！清境農場成立至今已有近65年的歷史，座落於海拔1,750公尺的高山上，成為不少遊客選擇遠離城市喧囂、上山避暑的聖地。這裡最有名的地方莫過於綿延不絕的青青草原，可愛的羊群在草地奔跑，牧羊人為綿羊們剪毛後，遊客便能近距離餵食與互動，還有精彩絕倫的馬術表演。如果想要更深入瞭解清境農場的發展，也能踏進文物館一探究竟。

每逢跨年、元旦，清境農場也會舉辦活動，邀請大家一同參與全台海拔最高盛事；每年2月還有「清境奔羊節」，除了可以搶先體驗半日牧羊人，活動當日眾多羊咩咩聚在一起，看起來也超級壯觀！倘若想要帶紀念品回家，這裡也有綿羊娃娃、羊毛氈吊飾、羊毛氈刺繡袋、轉轉音樂風車組等DIY體驗。有網友表示，「整片草地遼闊到一眼望不完，綿羊們就這樣自在地在草坡上走來走去，完全不怕生，偶爾還會停下來看你一眼，畫面療癒到不行。拍照根本不用刻意取景，只要按下快門就是明信片」。

