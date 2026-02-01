台東黑尾鷗攜帶「隨身杯」 眼尖鳥友發現釣魚線纏繞…恐活不下去

快訊

中央社／ 台東縣1日電
入冬以來，台東卑南溪出海口出現成群黑尾鷗覓食，有眼尖鳥友發現，其中一隻黑尾鷗胸前有異物，遠看以為是只杯子，仔細觀察，鳥身被疑似釣魚線及保麗龍套住，影響其正常行動與覓食能力。（鳥友提供）中央社
入冬以來，台東卑南溪出海口出現成群黑尾鷗覓食，有眼尖鳥友發現，其中一隻黑尾鷗胸前有異物，遠看以為是只杯子，仔細觀察，鳥身被疑似釣魚線及保麗龍套住，影響其正常行動與覓食能力。（鳥友提供）中央社

台東卑南溪口近日有鳥友拍攝到一隻黑尾鷗，疑似被釣線及保麗龍纏繞住，宛如隨身攜帶著一個杯子，影響其正常行動與覓食能力，讓鳥友非常不捨，希望相關單位能展開救援。

黑尾鷗在台灣是普遍的候鳥，來此過境或度冬，屬雜食性什麼都吃，是中型海鷗，成群飛翔相當壯觀。

入冬以來，卑南溪出海口出現成群黑尾鷗覓食，有眼尖鳥友發現，其中一隻黑尾鷗胸前有異物，遠看以為是只杯子，仔細觀察，鳥身被疑似釣魚線及保麗龍套住，以致飛行時，掛著一塊保麗龍。

「若沒有救援，這隻黑尾鷗可能活不下去。」鳥友指出，該異物恐來自海漂垃圾或是釣客留下之物，鳥類被長時間纏繞恐造成傷口感染等威脅，已影響其飛行及覓食能力，希望相關單位如動保或野生動物救援團體能盡快介入，評估是否能安全捕捉協助移除纏繞物。

