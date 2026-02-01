台中飼主痛毆黑狗 動保處：犬隻已收容安置 最重罰34萬列黑名單

台中梧棲一名飼主痛毆黑狗，台中市動物保護防疫處昨晚接獲通報會同警員前往稽查，經了解，飼主有持鋁製掃把毆打犬隻事實，動保處當場扣留犬隻並送動物醫院檢查；動保處表示，黑狗已收容安置，飼主最重處34萬元、並列為禁止飼養動物黑名單。

動保處表示，犬隻送醫後發現眼睛左下角有受傷，已進行適當醫療處置；另有關民眾質疑扣留犬隻與影片受虐犬隻不同，動保處將持續與警方合作調查釐清。

動保處強調，飼主故意傷害犬隻、未辦理寵物登記及未絕育，依動物保護法第30條第1項第1款、第31條第1項第8款、第27條第1項第8款規定，最重可處罰新台幣34萬元；並依第33-1條第1項第4款將飼主列為禁止飼養動物黑名單。

動保處呼籲，飼主如遇犬隻有行為問題應尋求專業協助，勿以責打方式對待。如民眾目擊飼主有疑似虐待情形，請撥打1999或1959通報，動保處將依法處理，絕不縱容。