立委以遊蕩犬民怨提案固定餵養等同飼主 動保人士不滿

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態「引爆民眾怒火」。立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，又引爆動保團體與餵養者怒火。

餵養者黃志遠說，政府應該是優先去管控流浪貓狗產生的源頭，尤其氾濫又不受嚴格管制的繁殖，嚴格管控每一隻販售的貓狗，並要求出售前必須結紮，才可能治本；腦筋動在處罰餵養貓狗，根本是本末倒置。如果不給牠們食物牠們就跟人一樣一直沒有食物，逼不得已「也只能去偷去搶」，會有更多的問題。