快訊

假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

聽新聞
0:00 / 0:00

立委以遊蕩犬民怨提案固定餵養等同飼主 動保人士不滿

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影
立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態「引爆民眾怒火」。立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，又引爆動保團體與餵養者怒火。

餵養者黃志遠說，政府應該是優先去管控流浪貓狗產生的源頭，尤其氾濫又不受嚴格管制的繁殖，嚴格管控每一隻販售的貓狗，並要求出售前必須結紮，才可能治本；腦筋動在處罰餵養貓狗，根本是本末倒置。如果不給牠們食物牠們就跟人一樣一直沒有食物，逼不得已「也只能去偷去搶」，會有更多的問題。

愛媽王枝美不滿說，野保團體人士一再說石虎穿山甲「幾乎都被流浪狗咬死」，有任何經得起考驗的科學的統計和證據嗎？石虎還有穿山甲經常在馬路上被車撞死壓死，在地人都知道比例遠遠比被狗咬死得多，但是野保人士團體都不敢承認，把野保不力的責任都推給流浪動物

立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影
立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影
立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影
立委蔡易餘提案要求固定餵養遊蕩貓狗的視同飼主管理。記者周宗禎／攝影

穿山甲 石虎 流浪動物

延伸閱讀

長照保險制財源更穩定 衝擊選票恐成立法最大阻礙

「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議

總預算續卡關 柯志恩解析僵局關鍵是行政院不依法編列執行

助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

相關新聞

立委以遊蕩犬民怨提案固定餵養等同飼主 動保人士不滿

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態「引爆民眾怒火」。立委蔡易餘等提案修訂動...

影／海龜罕見冬季產卵 母綠蠵龜今上午在小琉球野放回大海

全球暖化影響海洋生態，連海龜的生理時鐘也悄悄改變？海委會海保署今天上午在小琉球蛤板灣野放一隻綠蠵龜母龜，這隻母龜不僅在冬...

立院擬修動保法 專家建議：可限制「敏感地區」禁餵養

嘉義縣遊蕩犬問題嚴重，每年絕育超過6千隻浪犬，但人犬衝突仍層出不窮，立法院擬修訂動物保護法，將定時定點餵食者納管飼主責任...

北港朝天宮清代進香旗修復驚見狗毛入布 疑絕跡神秘「白獅犬」

雲林縣北港朝天宮「北港進香」已被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、雲林縣府補助，委由雲林科技大學團...

北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園

台北市大安區近日發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。台北市議員陳宥丞今指出，...

全台黑鳶族群突破千隻！「鷹你而生」見成效黑鳶穩定成長

農業部林業及自然保育署公布2025年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達 1,033隻，創下歷年調查新高；基隆深澳及瑞濱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。