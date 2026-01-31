聽新聞
立委以遊蕩犬民怨提案固定餵養等同飼主 動保人士不滿
嘉義縣遊蕩犬問題惡化，不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態「引爆民眾怒火」。立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，又引爆動保團體與餵養者怒火。
餵養者黃志遠說，政府應該是優先去管控流浪貓狗產生的源頭，尤其氾濫又不受嚴格管制的繁殖，嚴格管控每一隻販售的貓狗，並要求出售前必須結紮，才可能治本；腦筋動在處罰餵養貓狗，根本是本末倒置。如果不給牠們食物牠們就跟人一樣一直沒有食物，逼不得已「也只能去偷去搶」，會有更多的問題。
愛媽王枝美不滿說，野保團體人士一再說石虎、穿山甲「幾乎都被流浪狗咬死」，有任何經得起考驗的科學的統計和證據嗎？石虎還有穿山甲經常在馬路上被車撞死壓死，在地人都知道比例遠遠比被狗咬死得多，但是野保人士團體都不敢承認，把野保不力的責任都推給流浪動物。
