影／海龜罕見冬季產卵 母綠蠵龜今上午在小琉球野放回大海
全球暖化影響海洋生態，連海龜的生理時鐘也悄悄改變？海委會海保署今天上午在小琉球蛤板灣野放一隻綠蠵龜母龜，這隻母龜不僅在冬季罕見上岸產卵，更是相隔近3年後重返舊地，產下4窩卵後，由研究人員在牠身上裝追蹤器放歸大海，盼解開海龜在暖化下的洄游與繁殖謎團。
海保署表示，小琉球海龜產卵季多在5月至10月，通常11月中旬後便告一段落，然而這隻編號「TWOCA0605」的母龜卻在去年12月16日逆勢上岸，創下小琉球在12月冬季仍有母龜產卵的特殊紀錄，並順利產下4窩卵，仍在孵化中。
這隻母龜對研究人員來說並不陌生，早在2023年2月，牠就曾在蛤板灣首度現蹤，當時一口氣產下7窩、共559顆卵，孵化出459隻稚龜，孵化率高達83%，繁殖能力相當驚人，此次相隔3年再度回歸，且選擇在水溫較低的冬季產卵，引發學界高度關注。
針對冬季產卵現象，海保署分析，雖然氣候變遷與海溫上升可能導致繁殖期延後或延長，但單一個案仍需長期數據驗證，不過根據中央氣象局資料，小琉球近20年來的11月平均海溫約27.2度、12月約25.9度，而2025年11月周邊海溫仍維持在25度左右，環境條件接近傳統繁殖季水準，研判是提供母龜持續上岸築巢的關鍵因素。
小琉球蛤板灣去年共記錄到17窩卵窩，是全島數量最多的棲地。海保署表示，近年與台灣咾咕嶼協會及在地志工合作，推動「友善光害」措施，更換蛤板灣周邊路燈並調整光源，大幅降低夜間干擾，讓這片沙灘成為海龜媽媽最安心的產房。
海保署強調，海龜保育已從「沙灘管理」走向「海域治理」，今天野放母龜後，將透過衛星追蹤牠的產後洄游路徑與覓食棲地，相關數據未來將公布於iOcean海洋保育入口網，呼籲民眾若在沙灘遇見海龜，請保持距離、避免強光照射，若發現受困海龜可撥打118專線通報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言