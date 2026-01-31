影／海龜罕見冬季產卵 母綠蠵龜今上午在小琉球野放回大海

全球暖化影響海洋生態，連海龜的生理時鐘也悄悄改變？海委會海保署今天上午在小琉球蛤板灣野放一隻綠蠵龜母龜，這隻母龜不僅在冬季罕見上岸產卵，更是相隔近3年後重返舊地，產下4窩卵後，由研究人員在牠身上裝追蹤器放歸大海，盼解開海龜在暖化下的洄游與繁殖謎團。

海保署表示，小琉球海龜產卵季多在5月至10月，通常11月中旬後便告一段落，然而這隻編號「TWOCA0605」的母龜卻在去年12月16日逆勢上岸，創下小琉球在12月冬季仍有母龜產卵的特殊紀錄，並順利產下4窩卵，仍在孵化中。

這隻母龜對研究人員來說並不陌生，早在2023年2月，牠就曾在蛤板灣首度現蹤，當時一口氣產下7窩、共559顆卵，孵化出459隻稚龜，孵化率高達83%，繁殖能力相當驚人，此次相隔3年再度回歸，且選擇在水溫較低的冬季產卵，引發學界高度關注。

針對冬季產卵現象，海保署分析，雖然氣候變遷與海溫上升可能導致繁殖期延後或延長，但單一個案仍需長期數據驗證，不過根據中央氣象局資料，小琉球近20年來的11月平均海溫約27.2度、12月約25.9度，而2025年11月周邊海溫仍維持在25度左右，環境條件接近傳統繁殖季水準，研判是提供母龜持續上岸築巢的關鍵因素。

小琉球蛤板灣去年共記錄到17窩卵窩，是全島數量最多的棲地。海保署表示，近年與台灣咾咕嶼協會及在地志工合作，推動「友善光害」措施，更換蛤板灣周邊路燈並調整光源，大幅降低夜間干擾，讓這片沙灘成為海龜媽媽最安心的產房。