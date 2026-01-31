立院擬修動保法 專家建議：可限制「敏感地區」禁餵養

嘉義縣遊蕩犬問題嚴重，每年絕育超過6千隻浪犬，但人犬衝突仍層出不窮，立法院擬修訂動物保護法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士反彈，指稱政府應通盤檢討，不要讓狗沒有活下去的機會。也有專家建議，可以限制「敏感區域」禁止餵養，避免生態遭破壞。

嘉義縣家畜疾病防治所鎖定嚴重案例開罰，去年對愛媽吳姓女子裁罰8萬6千元。防治所長林珮如說，吳女長期餵食逾10隻浪犬，長期造成社區居民恐慌，追車導致常有人摔車，吳女承認長期餵食浪犬，浪犬與她自己飼養的犬隻成群結隊，且吳女還推擠動保人員，依法開罰。

吳女的家人說，狗是非常友善的動物，養久會通人性，愛狗人士和怕狗人士有不同觀點，可能有人被狗咬過會怕狗，但他認為不應全面禁止餵養，「狗急跳牆、狼吞虎嚥」，難保狗為了生存，會去如何覓食，應通盤檢討並集中管理，不能破壞大自然生態，讓狗沒有活下去的機會。

林珮如指出，浪犬比家犬更會生，一胎最多生6至12隻，懷孕約40至50天就會生產，以前每年發情2次，現在因氣候異常，犬隻發情期比往年頻繁，甚至還在哺乳就又懷孕；犬齡最快4個月就能交配生育，每年結紮6000隻浪犬，仍有浪犬源源不絕出現，繁殖速度驚人。