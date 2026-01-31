北港朝天宮清代進香旗修復驚見狗毛入布 疑絕跡神秘「白獅犬」
雲林縣北港朝天宮「北港進香」已被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、雲林縣府補助，委由雲林科技大學團隊修復3支出自清朝年間、已被指定為縣內一般古物的進香旗，今舉辦修復成果展。修復師侯宗延指出，發現旗幟上使用已經消失的神秘台灣狗種「白獅犬」的狗毛作為布料，極其罕見。
縣府文觀處長謝明璇指出，北港朝天宮保留3面「北港朝天宮進香旗」，年代分別為清朝道光26年、光緒16年、光緒19年，因年代久遠，破損劣化嚴重，廟方獲文化部、縣政府補助，委託雲科大文物修護研究與推廣中心修復。今由朝天宮董事長蔡咏鍀、文資局主祕張祐創、雲林副縣長陳璧君、謝明璇、北港鎮長蕭美文等人共同主持修復成果發表會。
修復師侯宗延表示，此次修復依循國際文物修復原則，除改善進香旗織品劣化情形，甚至留下前人縫補痕跡，讓清代古物得以妥善保存，修復過程中透過織品分析研究，發現其中2面進香旗使用「狗毛」作為紅色布料，研判狗毛可能來自在歷史文獻中出現的神祕台灣狗種「白獅犬」，具有文史價值。
朝天宮珍藏超過880支進香旗，有6支為清代文物，客委會客發中心調查研究，超過7成來自客家庄，如指定為古物的清光緒19年的進香旗，就是來自新竹北埔，張祐創說，可看出媽祖信眾包含閩南人、客家人，此次進香旗的修復，同時展現對台灣民間信仰脈絡的梳理。
蔡咏鍀表示，進香旗承載的不只是香客的名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵，期待未來透過更多文物修復展示，讓年輕世代珍惜、認識信仰文化。
陳璧君指出，「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」已被中央指定為國家重要民俗，縣府將爭取修復完成的3支進香旗納入國家指定文物，讓北港媽祖信仰歷史文化，完整保存。
